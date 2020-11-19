PS5 fiyatı ne kadar? Playstation 5 kaç lira? Playstation 5 fiyatı ve özellikleri nedir?

Merakla beklenen an geldi, Playstation 5 tanıtıldı. Tasarımıyla göz kamaştırmaya devam ediyor. Dikey tasarıma sahip olan Playstation 5 tüm modellerin yanı sıra rengi ve tasarımı ile kullanıcılarına muhteşem bir deneyim yaşatmaya hazırlanıyor. Peki, Playstation 5 kaç lira? Playstation 5 fiyatı ve özellikleri nedir? PS5 fiyatı ne kadar? Playstation 5