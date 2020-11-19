PS5 fiyatı ne kadar? Playstation 5 kaç lira? Playstation 5 fiyatı ve özellikleri nedir?
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PS5 fiyatı ne kadar? Playstation 5 kaç lira? Playstation 5 fiyatı ve özellikleri nedir?

19.11.2020 14:24 | Son Güncelleme: 19.11.2020 14:29
PS5 fiyatı ne kadar? Playstation 5 kaç lira? Playstation 5 fiyatı ve özellikleri nedir?

Merakla beklenen an geldi, Playstation 5 tanıtıldı. Tasarımıyla göz kamaştırmaya devam ediyor. Dikey tasarıma sahip olan Playstation 5 tüm modellerin yanı sıra rengi ve tasarımı ile kullanıcılarına muhteşem bir deneyim yaşatmaya hazırlanıyor. Peki, Playstation 5 kaç lira? Playstation 5 fiyatı ve özellikleri nedir? PS5 fiyatı ne kadar? Playstation 5

Tasarımın yanı sıra karşımıza iki ayrı model ile çıkmakta olan Playstation 5, standart ve dijital edition olarak iki modelini tanıtıldı. Kullanıcılarına hız deneyimini ve oyun zevklerini üst sınırlara taşıyor. Peki, PS5 fiyatı ne kadar? Playstation 5 kaç lira?Playstation 5 fiyatı ve özellikleri nedir? İşte, SONY Playstation 5 Oyun Konsolu fiyatı ve özellikleri

SONY PLAYSTATİON 5 OYUN KONSOLU ÖZELLİKLERİ

PLAYSTATİON 5

PS5 konsolu, hiç görmediğiniz yeni oyun olanakları sunuyor.

PS5 & PS5 Dijital Sürüm

PlayStation konsolunun neler yapabileceğini baştan yazan özel CPU'nun ve Entegre Giriş/Çıkış özellikli SSD'nin gücünden faydalanın.

DualSense Kablosuz Kontrol Cihazı

Dokunsal geribildirim ve uyarlanabilir tetiklere sahip1 yeni PS5 kontrol cihazı ile daha derin ve etkileyici bir oyun deneyimini2 keşfedin.

Pulse 3D Kablosuz Kulaklık

3D ses özelliğine sahip kablosuz kulaklık ile PS5 konsolunuzda keyifle oynayın.

Medya Kumandası

Filmeleri, eğlence uygulamalarını ve çok daha fazlasını kolay arayüzüyle PS5 konsolunuzda rahatlıkla kontrol edin3.

DualSense Şarj İstasyonu

PlayStation 5 konsolunuza bağlamadan iki adede kadar kablosuz kontrol cihazını şarj edin.

HD Kamera

Oyun videolarınıza kendinizi ekleyin ve akıcı, net ve full-HD görüntülerle yayın yapın.

1 Özellik oyun tarafından desteklendiğinde kullanılabilir

2 DUALSHOCK 4 koblosuz kontrol cihazı ile karşılaştırıldığında

3 İnternet ve PlayStation Network için hesağ gereklidir

SONY PLAYSTATİON 5 OYUN KONSOLU FİYATI

SONY Playstation 5 Oyun Konsolu fiyatı:8.299 TL

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