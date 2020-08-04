PS5 fiyatı, çıkış tarihi, oyunları nedir? PS5, Xbox Series X karşılaştırması
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

PS5 fiyatı, çıkış tarihi, oyunları nedir? PS5, Xbox Series X karşılaştırması

Sony'nin yakın zamanda çıkacak olan yeni nesil oyun konsolu PlayStation 5 hakkında bilinenler. PS5 özellikleri neler? PS5 oyunları neler? PS5 aksesuar uyumluluğu, PS5 ile uyumlu PS aksesuarları neler? PlayStation 5 çıkış tarihi ne zaman?

PS5 fiyatı, çıkış tarihi, oyunları nedir? PS5, Xbox Series X karşılaştırması
04.08.2020 15:03 | Son Güncelleme: 04.08.2020 15:07

Sony, Haziran ayı başlarında yayınlananFuture of Gaming etkinliğinde yeni nesil oyun konsolu PlayStation 5 hakkında bugüne kadarki en büyük haberlerini açıkladı. PS5, PS5 donanımını ve PS5 oyunlarını haberimizin detaylarında bulabilirsiniz. Şirketin verdiği tüm ayrıntılardan geriye kalan tek bilinmeyen nokta fiyatı gibi görünüyor.

Ayrıca PS4'ün DualShock kontrol cihazını PS5 ile kullanıp kullanamayacağınız konusunda da Sony, eski konsol aksesuarları ile PS5'in uyumlu olacak cihazları için bir liste sunmuştu. PS4 ve PS5 oyunlarının uyumlu olup olmayacağı, oyun şirketlerinin yapacağı açıklamalar kapsamında oyun listesi güncellenir.

Sony'nin PlayStation CEO'su Jim Ryan, PS5 ile geliştirilen bazen donanım aksesuarlarından bahsetti. Geliştirilmiş teknolojisi ile kulaklık Pulse 3D, güncellenmiş kamera ve uzaktan kumanda Ryan tarafından duyuruldu. Paket içerisinde olup olmayacakları ise şu an bilinmiyor.

PS5 enerji tasarruflu olacak.

PS5 ÇIKIŞ TARİHİ

PS4'ten çok pahalı olması beklenmiyor ancak kur farkı nedeniyle ülkemizde yüksek fiyatlı olabilir. Ayrıca oyunlar için 10 dolar fazla fiyatlandırma yapıldı. PS5 NBA 2K21 buna bir örnek olabilir.

Bloomberg'e göre, bir PS5 450 Kanada dolarına mal oluyor. Ancak Sony Xbox Series X ile rekabet etmek istiyorsa, fiyatını düşük tutması gerektiğinin de farkında.

PS5 fiyatı, çıkış tarihi, oyunları nedir? PS5, Xbox Series X karşılaştırması

PS5 ÖZELLİKLERİ NELER?

Xbox Series X gibi, PlayStation 5 de özel AMD CPU'lar ve GPU'lara dayanmaktadır; PS5, 3.5GHz'e kadar çalışan sekiz çekirdekli Zen 2 mimarili bir CPU ve 36 işlem birimi ve 16GB GDDR6 ile 7nm Navi/RDNA 2 2.23GHz GPU içerir.

Sony, oyunun ara belleğe alınma süresini de kısaltmayı hedefliyor.

PS5 AKSESUAR UYUMLULUĞU/ PS5 İLE UYUMLU PS AKSESUARLARI

PS4 DualShock denetleyicileri (yalnızca desteklenen PS4 oyunları)

Lisanslı üçüncü taraf PS4 denetleyicileri (yalnızca desteklenen PS4 oyunları)

Özel çevre birimleri (lisanslı yarış tekerlekleri, çarşı çubukları, uçuş çubukları)

Platin ve Gold kablosuz kulaklıklar

USB veya ses jakına sahip üçüncü taraf kulaklıklar (kulaklık eşlik uygulaması yok)

PS Move ve PS Aim kontrolörleri (PS VR için)

PlayStation Kamera (PS VR için)

PS5 fiyatı, çıkış tarihi, oyunları nedir? PS5, Xbox Series X karşılaştırması

PS5 OYUNLARI NELER?

Assassin's Creed Valhalla

Battlefield 6 (2021)

Demon's Souls (remake)

Gods and Monsters

Godfall

Gran Turismo 7

Grand Theft Auto V

Hitman 3

Horizon Forbidden West (Horizon Zero Dawn)

Marvel's Avengers

NBA 2K21

Oddworld: Soulstorm

Pragmata

Rainbow Six Siege

Ratchet & Clank: Rift Apart

Resident Evil 8: Village

Spider-Man: Miles Morales

İlgili Haberler

PS5 mi? Xbox Series X mi? PS5 VS Xbox Series X tartışmasına yeni yorum Gabe Newell'dan geldi
PS5 mi? Xbox Series X mi? PS5 VS Xbox Series X tartışmasına yeni yorum Gabe Newell'dan geldi
Xbox Series X oyunları neler? Xbox tarafından tanıtılan ilk Türk oyunu Exomecha geliyor!
Xbox Series X oyunları neler? Xbox tarafından tanıtılan ilk Türk oyunu Exomecha geliyor!
Çernobil hikayesi ile Stalker 2 geliyor! S.T.A.L.K.E.R. 2 fragmanı
Çernobil hikayesi ile Stalker 2 geliyor! S.T.A.L.K.E.R. 2 fragmanı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Boynundaki havalı tüfek saçmasını 30 yıl sonra çekilen röntgenle öğrendi Güncel
Boynundaki havalı tüfek saçmasını 30 yıl sonra çekilen röntgenle öğrendi
Prof. Dr. Naci Görür, depremden 3 gün önce Malatya için uyarıda bulunmuştu Güncel
Prof. Dr. Naci Görür, depremden 3 gün önce Malatya için uyarıda bulunmuştu
Ürküten araştırma! Koronavirüs tedavisi görenlerin yarıdan fazlası psikiyatrik rahatsızlık yaşıyor Dünya
Ürküten araştırma! Koronavirüs tedavisi görenlerin yarıdan fazlası psikiyatrik rahatsızlık yaşıyor
Yol verme meselesi yüzünden kavga çıktı, yumruklar havada uçuştu! Öfkeli grubu imam ayırdı 3. Sayfa
Yol verme meselesi yüzünden kavga çıktı, yumruklar havada uçuştu! Öfkeli grubu imam ayırdı
Milli imkanlarla üretilen ısıl piller sayesinde 91 milyon dolar ülkede kaldı Ekonomi
Milli imkanlarla üretilen ısıl piller sayesinde 91 milyon dolar ülkede kaldı
Ünlü sunucu, oğlunun gözü önünde kendisine tecavüz etmeye çalışan kişinin şiddetine maruz kaldı Magazin
Ünlü sunucu, oğlunun gözü önünde kendisine tecavüz etmeye çalışan kişinin şiddetine maruz kaldı
Son Dakika: MHP Lideri Bahçeli'den Meral Akşener'e 'geri dön' çağrısı: Evine dönmesi doğru, tutarlı bir davranış olacaktır
Son Dakika: MHP Lideri Bahçeli'den Meral Akşener'e 'geri dön' çağrısı: Evine dönmesi doğru, tutarlı bir davranış olacaktır
Saksıdaki fesleğeni çaktırmadan çaldığını düşünen kadın, anbean görüntülendi
Saksıdaki fesleğeni çaktırmadan çaldığını düşünen kadın, anbean görüntülendi
Korona vakaları artınca Şanlıurfa'da taziye ziyaretleri yasaklandı
Korona vakaları artınca Şanlıurfa'da taziye ziyaretleri yasaklandı
İki günde iki doktorumuzu koronavirüsten kaybettik
İki günde iki doktorumuzu koronavirüsten kaybettik
Şeytanın bile aklına gelmez! Trabzon'da bebek kabini üzerinden milyonları götürmüşler
Şeytanın bile aklına gelmez! Trabzon'da bebek kabini üzerinden milyonları götürmüşler
Son Dakika: Malatya'nın Pütürge ilçesinde meydana gelen 5.2 şiddetindeki depremden ilk görüntüler
Son Dakika: Malatya'nın Pütürge ilçesinde meydana gelen 5.2 şiddetindeki depremden ilk görüntüler
Isparta'nın Garip köyünde yılda 4 bin ton barbunya üretilip milli ekonomiye katkı sağlanıyor
Isparta'nın Garip köyünde yılda 4 bin ton barbunya üretilip milli ekonomiye katkı sağlanıyor
Yılmaz Erdoğan, eski eşi Belçim Bilgin'in sevgilisiyle kaldığı otele tatil yapmaya gitti
Yılmaz Erdoğan, eski eşi Belçim Bilgin'in sevgilisiyle kaldığı otele tatil yapmaya gitti
Kendini asmaya kalkan yaşlı kadını, çığlıklara koşan astsubay ipten aldı
Kendini asmaya kalkan yaşlı kadını, çığlıklara koşan astsubay ipten aldı
Tuğba Ekinci, cesur kalça pozunu paylaşarak yeni şarkısının müjdesini verdi
Tuğba Ekinci, cesur kalça pozunu paylaşarak yeni şarkısının müjdesini verdi
Havale ücreti kurnazlığı! Tüketici derneği başkanı bankaların foyasını ortaya çıkardı
Havale ücreti kurnazlığı! Tüketici derneği başkanı bankaların foyasını ortaya çıkardı
Ünlü anketçi telefonla bağlanınca CNN Türk canlı yayınında ortalık karıştı
Ünlü anketçi telefonla bağlanınca CNN Türk canlı yayınında ortalık karıştı
Bayram tatili sonrası altının gram fiyatı 441 liradan işlem görüyor
Bayram tatili sonrası altının gram fiyatı 441 liradan işlem görüyor
FETÖ'nün sırları ortaya döküldü! Hakan Şükür'ün kaprisleri örgüt üyelerini canından bezdirdi
FETÖ'nün sırları ortaya döküldü! Hakan Şükür'ün kaprisleri örgüt üyelerini canından bezdirdi
Transferinin kısa sürede açıklanması beklenen Arda Turan G.Saray'dan maç başı 200 bin TL kazanacak
Transferinin kısa sürede açıklanması beklenen Arda Turan G.Saray'dan maç başı 200 bin TL kazanacak
Son Dakika: Malatya'da 5.2 şiddetinde deprem! Çevre illerde de hissedildi
Son Dakika: Malatya'da 5.2 şiddetinde deprem! Çevre illerde de hissedildi
TMSF, Royal ve Atlas Halı'yı satışa çıkardı
TMSF, Royal ve Atlas Halı'yı satışa çıkardı
Yılmaz Vural'dan Akhisarspor açıklaması: Kulübü çok seviyorum ama geleceğim belirsiz
Yılmaz Vural'dan Akhisarspor açıklaması: Kulübü çok seviyorum ama geleceğim belirsiz
Helin Avşar, siyah mayosuyla amuda kalktı! Ablası Hülya Avşar kıskandı
Helin Avşar, siyah mayosuyla amuda kalktı! Ablası Hülya Avşar kıskandı
Yakın arkadaşı Caner Çalışır'ın ölüm haberini aldıktan sonra paylaşım yapmayan Cemal Can Canseven'e tepki
Yakın arkadaşı Caner Çalışır'ın ölüm haberini aldıktan sonra paylaşım yapmayan Cemal Can Canseven'e tepki
Diyarbakır'da pazar yeri kavgasında silahlar konuştu: 12 yaralı
Diyarbakır'da pazar yeri kavgasında silahlar konuştu: 12 yaralı
Korkutan görüntü! Irak'ta tonlarca balık telef oldu
Korkutan görüntü! Irak'ta tonlarca balık telef oldu
İngiliz şarkıcı Rita Ora üstsüz fotoğrafını paylaştı
İngiliz şarkıcı Rita Ora üstsüz fotoğrafını paylaştı
19 yaşındaki genç, doludan saklanmak için girdiği ağacın altında ölü bulundu
19 yaşındaki genç, doludan saklanmak için girdiği ağacın altında ölü bulundu
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Hulusi Akar Meral Akşener Devlet Bahçeli Mustafa Şentop Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Emrah Coşkun Sabah Şeyma Subaşı Mehmet Ali Erbil
Spor Ahmet Ağaoğlu Ahmet Nur Çebi Malcolm Thomas Mahmut Tekdemir Servet Yardımcı
Daha Fazla Kaza Çeşme Beşiktaş Transfer
Şu an buradasınız: PS5 fiyatı, çıkış tarihi, oyunları nedir? PS5, Xbox Series X karşılaştırması - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 4.8.2020 15:07:44. #1.14#
title