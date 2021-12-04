PS5'e yeni bir 4K destekli video oynatma hizmeti geldi

BBC, konsolun orijinal sürümünden bir yıldan fazla bir süre sonra, iPlayer uygulamasını nihayet bugün İngiltere'deki PS5'e getiriyor. İngilizler, özellikle uygulama Xbox Series X/ S konsolları da dahil olmak üzere 15.000'den fazla cihazda mevcut olduğu için PS5'te BBC iPlayer'ı sabırla bekliyor.

BBC iPlayer uygulaması artık PS5 ana ekranındaki medya sekmesinde kullanılabilir ve hizmetten 4K içerik akışı için destek içerir. BBC iPlayer ürün müdürü Neil Hall, "Bugünden itibaren PS5 sahipleri, PS5 ana ekranındaki Medya sekmesine giderek ve Tüm Uygulamalar bölümünden BBC iPlayer'ı seçerek BBC iPlayer uygulamasını ekleyebilir" dedi.

"Bu, BBC iPlayer'ı uygulama kitaplığına ekleyecek ve doğrudan PlayStation ana ekranından kullanılabilir hale getirecek."

Yakupcan Aydemir Haberler.com Haberler.com - Son Dakika Haberleri

Haberler.com - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet