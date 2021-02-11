PS5 DualSense'te çıkan sorun nedeniyle Sony oyunculardan tepki topladı
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PS5 DualSense'te çıkan sorun nedeniyle Sony oyunculardan tepki topladı

11.02.2021 08:40 | Son Güncelleme: 11.02.2021 08:44
PS5 DualSense'te çıkan sorun nedeniyle Sony oyunculardan tepki topladı

Tüm oyun kollarının ortak sorunlarından biri olan analog çubuk kayma sorunu, PS5 oyun kolu DualSense'te de patlak verdi. Normal şartlarda uzun kullanımlardan sonra deformansyona uğramasından dolayı ortaya çıkan sorun, PS5'te 1 haftalık bir kullanım sonunda oyunseverler açışından rahatsız edici bir boyuta gelmeye başladı.

Nintendo'nun 2017 yılında çıkarttığı ve oyuncuların hayran kaldığı oyun konsolu Nintendo Switch, piyasaya sürüldükten kısa bir süre sonra "Joy-Con drift" (Joy-Con kayma) olarak adlandırılan sorun ortaya çıkmıştı. Sorunun temelindeki olay, oyuncuların analog kontrol çubuklarına dokunmadığı halde oyunlara komut göndererek oyun deneyimlerini kötü bir biçimde etkiliyordu.

Nintendo, başından geçen bu talihsiz sürecin ardından oyunculardan özür dilediklerini açıklamıştı. Aynı sorun şimdi de PlayStation 5'in resmi oyun kolu olan DualSense'te ortaya çıkmış durumda. Reddit'te PS5 konusu altında toplanan oyuncuların, "analog çubuklarına dokunmadığında dahi oyuna komut gönderiliyor." gibi şikayetlerde bulunduklarını görüyoruz.

PS5 DualSense'te çıkan sorun nedeniyle Sony oyunculardan tepki topladı

"ANALOG ÇUBUKLARI KENDİ KENDİNE KOMUT GÖNDERİYOR"

Pek çok oyun konsolunun ortak sorunu haline gelmiş bu durum, genellikle yapılan uzun kullanımların ardından ortaya çıkıyor.

Verity21 ve ktg15 adlı Reddit kullanıcılarının paylaşmış oldukları videolarda da kayma sorunu çok net bir şekilde gösteriliyor. EverGreatestxX, sorunun çözümünü bulabilmek için, Bluetooth'u kapatıp açma, DualSense'i sıfırlama, PS5'i kapatıp açma gibi varyasyonları denediğini ama sonucun başarısız olduğunu ifade ediyor.

Analog çubuğu kayma sorunu için görülen o ki Sony Destek ekibine ulaşmak haricinde başka şans yok gibi görülüyor. İyi haber ise, Sony ABD'de analog çubuk kayma sorununu garanti kapsamına almış durumda. Sorun şu an bizzat Sony tarafından gideriliyor.

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[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 11.2.2021 08:44:27. #1.14#
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