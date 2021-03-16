PS4 Topluluklar Özelliği Nisan'da kaldırılacak

Benzer ilgi alanı ve tercihlere sahip olan oyuncular ile arkadaş olup, iletişim kurulan bir özelliğe sahip olan PlayStation 4 Topluluklar kapanma arefesinde. Sony, ilk kez Eylül 2015'te 3.00 güncellemesiyle PS4'e eklenen özelliğini Nisan ayında kaldıracağını söyledi. Bunun yanı sıra topluluklar özelliği kaldırılmasına rağmen mesajlaşma özelliği kullanılmaya yine devem edilecek.

Sony konuya ilişkin PS4 sahiplerine gönderdiği yazıda şu ifadelere yer verdi:

"PlayStation 4 konsolunuzda Topluluklar özelliğini kullandığınız için teşekkür ederiz. Nisan 2021'den itibaren bu özellik artık desteklenmeyecek ve PS4 konsolunuzda kullanılamayacak. Ancak yine de PS4 konsolunuzda ya da PlayStation App'te bağlı kalabilecek ve mesajlaşma özelliklerinden yararlanabileceksiniz"

Yukarıda da bahsedildiği gibi Topluluklar kısmı, oyuncuların diğer oyuncular ile etkileşim içine girip sosyalleşmelerini, sesli sohbet gerçekleştirebileceklerini ve beraber oyun oynıyabileceklerini bir sistem oyunulara sunuluyordu.

Ortak ilgi alanları dışında oyunlardaki zor görevli oyunların nasıl geçilebileceği hakkında tartışılması konu alan yer olan Topluluklar, çıktıktan 6 sene sonra oyunculara veda etme durumuna geldi.