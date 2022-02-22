PS4'te Cyberpunk 2077 oynayanlar dikkat! 1.5 güncellemesi sonra oyununuz bozulabilir

Cyberpunk 2077'nin PS5 ve XBOX sürümlerini sonsuza dek bekliyormuşuz geliyor, ancak hayranlar CD Projekt Red'in hatasız bir şekilde piyasaya sürülmesi için gereken süreyi beklemeye istekliydi ve stüdyo güncellemeleri geçtiğimiz günlerde yayınladı. Ancak, Twitter'dan PS4 kullanıcıları yeni gelen güncellemeden dolayı oyunlarının bozulduklarını açıkladılar.

Cyberpunk 2077'nin yaklaşık 50GB boyutundaki 1.5 güncellemesi birçok şeyi iyileştirirken geliştirici ekibin vaat ettiği yeni nesil yükseltmeleri de resmi olarak yayınlandı. Fakat PS4 kullanıcıları bu güncellemeden dolayı şikayetçi oldular. PS4 Disk sürümüne sahip kullanıcılar oyunun bozulduğundan yana şikayetlerini Twitter'dan belirtiyor.

PS4 KULLANICILARI CYBERPUNK 2077 1.5 YAMASINDAN ŞİKAYETÇİ

Yeni güncelleme yayınlandıktan sonra, PS4, PS4 Slim ve PS4 Pro'da önyükleme yapmayı reddettiğini belirtiyor. Bazı durumlarda, oyunu silme ve ardından diskten yeniden yükleme talimatlarıyla birlikte hata mesajı verdiği de belirtiliyor.

Ne yazık ki PS4 sahipleri için sorunlarının bir çözümü yok. Geliştiricilerin her iki sorunun da farkında olduğunu ve bunları mümkün olan en kısa sürede düzeltmeye çalışacaklarının sözünü verdi.