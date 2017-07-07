Ps4 Oyunları Pc'ye Taşındı!

Ps4 Oyunları Pc'ye Taşındı!

PlayStation Now'a gelen PC desteği sayesinde 500 farklı PS4 ve PS3 oyunu artık Windows'ta oynanabiliyor!

Ps4 Oyunları Pc'ye Taşındı!

Sony bugün yaptığı açıklamada PlayStation Now hizmetinin kayıtlı kullanıcılarının artık PlayStaton 4 oyunlarını desteklenen tüm platformlarda oynayabileceğini bildirdi ve artık desteklenen platformlar arasında Windows PC'de var.



Başlangıç için sunulan oyun kütüphanesi biraz ufak da olsa, Sony zaman içerisinde PlayStation Now'un çok daha büyük bir kataloğa sahip olacağını söylüyor. Şu an PS Now ile oynayabileceğiniz oyunlardan bazıları şunlar:



    Killzone Shadow Fall

    God of War 3 Remastered

    Saints Row IV: Re-Elected

    WWE 2K16

    Tropico 5

    F1 2015

    Darksiders II Deathinitive Edition

    Evolve

    MX vs ATV Supercross Encore

    Resogun

    Helldivers

    Broken Age

    Dead Nation: Apocalypse Edition

    Grim Fandango Remastered

    Guilty Gear Xrd Sign

    Castlestorm Definitive Edition

    Exist Archive: The Other Side of the Sky

    Arcania Complete Tale

    Nidhogg

    Super Mega Baseball

    PlayStation Now, Sony'nin yayın akışı himeti olan OnLive'ı satın almasından sonra doğmultu. PlayStation 4 ilk defa piyasya sürüldüğünde geri uyumluluğa sahip değildi, ancak bu yayın sistemi sayesinde PS3 oyunlarını yeni konsolda oynamak mümkün hale gelmişti. Daha önceki ödeme sistemi, zaten sahip olduğunuz oyunları oynamak için para ödemek zorunda kalmanız yüzünden büyük tepki alması ardından Sony, aylık abonelik sistemine geçti.

    Sony, şu an PS Now'da en çok oynanan oyunu Red Dead Redemption olduğunu açıkladı. Hizmete PlayStation 4'ten ve PC'den erişebilirsiniz.

    PlayStation Now'ı 7 gün deneme sürümünü hemen deneyebilirsiniz, hizmetin aylık ücreti ayda 19,99 dolar.