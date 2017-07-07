Ps4 Oyunları Pc'ye Taşındı!
PlayStation Now'a gelen PC desteği sayesinde 500 farklı PS4 ve PS3 oyunu artık Windows'ta oynanabiliyor!
Sony bugün yaptığı açıklamada PlayStation Now hizmetinin kayıtlı kullanıcılarının artık PlayStaton 4 oyunlarını desteklenen tüm platformlarda oynayabileceğini bildirdi ve artık desteklenen platformlar arasında Windows PC'de var.
Başlangıç için sunulan oyun kütüphanesi biraz ufak da olsa, Sony zaman içerisinde PlayStation Now'un çok daha büyük bir kataloğa sahip olacağını söylüyor. Şu an PS Now ile oynayabileceğiniz oyunlardan bazıları şunlar:
Killzone Shadow Fall
God of War 3 Remastered
Saints Row IV: Re-Elected
WWE 2K16
Tropico 5
F1 2015
Darksiders II Deathinitive Edition
Evolve
MX vs ATV Supercross Encore
Resogun
Helldivers
Broken Age
Dead Nation: Apocalypse Edition
Grim Fandango Remastered
Guilty Gear Xrd Sign
Castlestorm Definitive Edition
Exist Archive: The Other Side of the Sky
Arcania Complete Tale
Nidhogg
Super Mega Baseball
PlayStation Now, Sony'nin yayın akışı himeti olan OnLive'ı satın almasından sonra doğmultu. PlayStation 4 ilk defa piyasya sürüldüğünde geri uyumluluğa sahip değildi, ancak bu yayın sistemi sayesinde PS3 oyunlarını yeni konsolda oynamak mümkün hale gelmişti. Daha önceki ödeme sistemi, zaten sahip olduğunuz oyunları oynamak için para ödemek zorunda kalmanız yüzünden büyük tepki alması ardından Sony, aylık abonelik sistemine geçti.
Sony, şu an PS Now'da en çok oynanan oyunu Red Dead Redemption olduğunu açıkladı. Hizmete PlayStation 4'ten ve PC'den erişebilirsiniz.
PlayStation Now'ı 7 gün deneme sürümünü hemen deneyebilirsiniz, hizmetin aylık ücreti ayda 19,99 dolar.