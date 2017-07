Ps4 Oyunları Pc'ye Taşındı!

Sony bugün yaptığı açıklamada PlayStation Now hizmetinin kayıtlı kullanıcılarının artık PlayStaton 4 oyunlarını desteklenen tüm platformlarda oynayabileceğini bildirdi ve artık desteklenen platformlar arasında Windows PC'de var.



Başlangıç için sunulan oyun kütüphanesi biraz ufak da olsa, Sony zaman içerisinde PlayStation Now'un çok daha büyük bir kataloğa sahip olacağını söylüyor. Şu an PS Now ile oynayabileceğiniz oyunlardan bazıları şunlar:









Killzone Shadow Fall



God of War 3 Remastered



Saints Row IV: Re-Elected



WWE 2K16



Tropico 5



F1 2015



Darksiders II Deathinitive Edition



Evolve



MX vs ATV Supercross Encore



Resogun



Helldivers



Broken Age



Dead Nation: Apocalypse Edition



Grim Fandango Remastered



Guilty Gear Xrd Sign



Castlestorm Definitive Edition



Exist Archive: The Other Side of the Sky



Arcania Complete Tale



Nidhogg



Super Mega Baseball



PlayStation Now, Sony'nin yayın akışı himeti olan OnLive'ı satın almasından sonra doğmultu. PlayStation 4 ilk defa piyasya sürüldüğünde geri uyumluluğa sahip değildi, ancak bu yayın sistemi sayesinde PS3 oyunlarını yeni konsolda oynamak mümkün hale gelmişti. Daha önceki ödeme sistemi, zaten sahip olduğunuz oyunları oynamak için para ödemek zorunda kalmanız yüzünden büyük tepki alması ardından Sony, aylık abonelik sistemine geçti.



Sony, şu an PS Now'da en çok oynanan oyunu Red Dead Redemption olduğunu açıkladı. Hizmete PlayStation 4'ten ve PC'den erişebilirsiniz.



PlayStation Now'ı 7 gün deneme sürümünü hemen deneyebilirsiniz, hizmetin aylık ücreti ayda 19,99 dolar.



Kaynak: Chip.com.tr