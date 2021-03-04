PS4 donanım yazılımı güncellemesi ile istenen özellikleri ekleyecek
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PS4 donanım yazılımı güncellemesi ile istenen özellikleri ekleyecek

04.03.2021 15:30 | Son Güncelleme: 04.03.2021 15:35
PS4 donanım yazılımı güncellemesi ile istenen özellikleri ekleyecek

PS4 için gelecek yeni ürün yazılımı güncellemesi, kullanıcıların bir süredir talep ettileri eklentileri beraberinde getiriyor ve kullanıcı arayüzünü iyileştirmek için yeterince kullanılmayan özelliği ortadan kaldırıyor.

Sony, PS4 için gelecek yeni ürün yazılımı güncellemesi ile istenen bazı özelliklerin ekleneceğini duyurdu. Sony'nin eski nesil konsolu, birçok geliştiricinin sistemdeki oyunlarını desteklemeye devam ediyor. Sony ve Microsoft perakendeciler ve tüketiciler için tedariki artırmaya çalışıyor ve yeni adımlar atmaya devam ediyor.

Bu özelliği destekleyen Call of Duty: Black Ops Cold War gibi başlıklar ile platformlar arası oyun hayranlar tarafından daha da çok sevilen bir hale geldi. Dahası, PS5 kullanıcıları Ghost of Tsushima ve Final Fantasy VII Remake gibi en sevdikleri PS4'e münhasır oyunların çoğunu yeni sistemde oynayabilirler. Sektör mevcut oyun nesline kaymaya devam ederken, eski konsol neslini güncel tutmak, hayranların desteğini de beraberinde getiriyor.

PS4 GÜNCELLEMELERİ HER TEKNOLOJİYİ DESTEKLİYOR

Firmware güncellemeleri, teknolojinin gizli destekleyicileridir. Telefonlar, denetleyiciler, konsollar, yönlendiriciler ve daha fazlası bundan yararlanır. PS4, artık Sony'nin elindeki en gelişmiş sistem olmasa da, yine de bu muhteşem teknoloji sürekli ilerleme içinde ve büyük bir kullanıcı tabanına sahiptir. Sony, PS5'i daha hızlı bir şekilde üretinceye kadar (pandemi düzeldikten sonra) önceki nesil konsollar büyük olasılıkla birçok hayranın kullanımında devam edecek gibi görünüyor.

Oyuncuların sürekli isteklerini belirtmesi, her sorunu hızlıca belirtmesi Sony tarafında, PS5'in üretilmesine rağmen PS4'ü sürekli güncel tutmaya itti.

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