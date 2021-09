PS4 CMOS Pil Sorunu Son Sistem Güncellemesi ile Çözüldü

Görüşüne göre, PS4 CMOS pil sorunu son yayınlanan 9.0 sistem güncellemesi ile ortadan kalktı.

Playstation 4 içerisinde yer alan ve kazanılan kupaların tarih ve saatini kaydederek PSN ile eşlenmesini sağlayan CMOS pilinin tükenmesi, bununla birlikte Sony'nin PS4 için günün birinde PlayStation Network desteğini kesmesiyle dijital ve diskli hiçbir oyunun oynamanın mümkün olamayacağı yani konsolun tamamen kullanılmaz hale gelebileceği ortaya çıkmıştı. Birkaç ay önce ortaya çıkan bu bilgi çokça tartışılmıştı. Ancak görünen o ki Sony bu sorunu tamamen ortadan kaldırmışa benziyor.

Birkaç gün önce yayınlanan PS4 Sistem Yazılımı Güncellemesi 9.0'ın ardından yapılan testler, konsolda CMOS pili takılı olmadığı ve PSN'e internet ile bağlanılmadığı halde (Sony'nin PS4 için PSN desteğini kesmesini test etmek amacıyla) mevcut Oyunlar sorunsuz oynanabiliyor.

Modern Vintage Gamer adlı YouTube kanalı tarafından yayınlanan videoda, ilk önce konsolun CMOS pili sökülüyor ve daha eski bir PS4 sistem sürümü ile konsol üzerinden diskli şekilde God of War oyunu çalıştırılıyor. Bunun ardından CE-30391-6 koduyla bir hata çıkıyor, yani oyun hiçbir şekilde başlamıyor. Daha sonra videoda sökülen CMOS pili takılmadan konsol en yeni sürüm olan 9.0'a güncelleniyor, ardından internet bağlantısı kesiliyor ve aynı şekilde oyun tekrar başlatılıyor. Bu sefer ise hiçbir hata kodu çıkmadan oyun açılıyor ve sorunsuz şekilde oynanabiliyor.

Sony tarafından yayımlanan 9.0 güncelleme notları arasında bu hatayla ilgili bir düzeltme yapıldığı bilgisi yer almıyor ancak söz konusu sorunun son güncelleme ile ortadan kalkmış olduğu kanıtlandı. PS4 CMOS pil sorunu ilk ortaya çıktığında PS4 sahipleri günün birinde konsollarındaki CMOS pilinin tükenmesi ile diskli ve dijital oyunlarına erişim sağlayamama endişesi taşıyordu. Her ne kadar söz konusu pil yenisi ile değiştirilse de, günün birinde Sony'nin PS4 için PlayStation Network desteğini kesmesiyle sahip olunan oyunlar oynanamaz duruma gelecekti. Ancak şu anda bu sorun tamamen giderilmiş durumda.

