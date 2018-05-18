Ps Vita Oyun Konsolu Ölmeye Çok Yakın! Sony Bitiriyor!

Sony PS Vita için Oyun Üretmeyi 2019'da Bırakıyor



PS Vita Oyun Konsolu Ölmeye Çok Yakın!

PS Vita Indie Sürümleri ve Persona 4 Golden gibi JRPG'ler sayesinde hala yeni hayranlar çekebilir ancak; yaklaşan ölümü için bu yeterli olmayabilir.

Kotaku'ya göre, Sony'nin Amerikan ve Avrupa bölümleri, fiziksel Vita oyunlarının üretimini, 2018 mali yılının sonu olan 31 Mart 2019'a kadar sona erdiriyor. Şirket 15 Şubat 2019'a kadar son satınalma siparişlerini sunmalarını isteyerek, geliştiricilere bir mektupla bu durumu haber verdi.

Sony, PlayStation Network'te dijital Vita oyunları satmaya devam edecek, ancak konsolun pahalı özel bellek kartları Vita'nın; Japonya'da olduğu kadar Batı'da asla popüler olmasının nedenlerinden biri olarak gösteriliyor.

Vita'nın yakın zamanda çökmesine katkıda bulunan diğer faktörler arasında mobil oyunların yükselişi. Sony'nin Amerikan ve Avrupa Bölümleri 2012 yılında piyasa sürülmesinden sonra büyük ölçüde göz ardı edildi. Sony'inin el bilgisayarı Nintendo'nun DS konsolunun kullanıcı arabirimini miras alan 3DS ile rekabet edemedi.

Hatırlanacağı gibi 2015 yılında, Sony Worldwide Studios başkanı Shuhei Yoshida, şirketin Vita için gelecekte iyi bir pazar görmediğini söyledi.

Sony, Mart ayında fiziksel Vita oyunlarının üretimine son vermenin yanı sıra, o ay ücretsiz PlayStation Plus oyunlarının listesine PS3 ve Vita oyunlarını da dahil etmeyi bırakacak.

Dolayısıyla, bir yıldan kısa bir süre içinde PS Vita oyuncuları sadece dijital oyunlar ya da Asya'dan ithal edilen albümleri satın alabilirler.

Kotaku

https://www.teknotalk.com/sony-fiziksel-ps-vita-oyunlari-yapmayi-birakiyor-63773/