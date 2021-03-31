PS Vita mağazası kapatılıyor! Birçok geliştirici projesini iptal etti

Sony Interactive Entertainment, PS Vita mağazasının 27 Ağustos'ta kapanacağını duyurmuştu. Bu haberin ardından birçok oyun geliştiricisi PS Vita oyunlarını iptal etmek zorunda kaldığını açıkladı.

Sony Intactive Entertainment'ın PS3, PS Vita ve PSP mağazalarının kapatılıcağını duyurmasının ardından birçok oyun geliştirici firma PS Vita oyunlarını iptal ettiğini açıkladı.

Geliştiricilerin oyunları PS Vita'da yayınlamaları için en geç 12 Temmuz'a kadar sertifika almaları gerekiyor. Bu tarihten önce oyunları bitirip Sony Interactive Entertainment'a göndermeleri gerekli. Oyunların belirlenen tarihten önce yetişmeyeceğini düşünen geliştiriciler ise oyunlarını iptal etti. Habroxia 2'nin arkasındaki Lillymo Games'in yeni oyunu, Thief's Roulette ve Lazr iptal edilen oyunların arasında yer alıyor.

Bazı geliştiriciler ise oyunları bir an önce çıkartmanın peşindeler. Spooky Squid Games, Russian Subway Dogs'u ve Suicidal Robot Games, Hand Cannon Janky'yi PS Vita'da yayınlamak adına ekstra bir gayret ediliyor.

Sony Intactive Entertainment, bağımsız geliştiricilere PS Vita mağazalarının kapatılacağını haber vermemiş. Herkesle birlikte geçtiğimiz günlerde öğrenilmiş. Bu da geliştiricler açısından büyük bir sorun oluşturuyor.

PS Vita mağazası dışında PlayStation 3 ve PSP mağazaları da 2 Temmuz'da kapatılacak.