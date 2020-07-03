PS Store indirimli oyunları neler? PS Çok Oyunculu Günler indirimleri oyunları arasında neler var? PlayStation Store indirimleri başladı!
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PS Store indirimli oyunları neler? PS Çok Oyunculu Günler indirimleri oyunları arasında neler var? PlayStation Store indirimleri başladı!

PlayStation 4 indirimleri başladı! Öne çıkan PlayStation Store indirimli oyunları neler? indirimli PS 4 oyunları ve indirimli fiyatları

PS Store indirimli oyunları neler? PS Çok Oyunculu Günler indirimleri oyunları arasında neler var? PlayStation Store indirimleri başladı!
03.07.2020 17:14 | Son Güncelleme: 03.07.2020 17:18

PlayStation Store indirimleri ile geri döndü. Temmuz ayının başlamasıyla 127 oyun indirime girdi. Çok oyunculu günler indirimi ile başlayan indirimler, bir süre daha devam edecek.

PLAYSTATION STORE İNDİRİMLERİ BAŞLADI! PS STORE İNDİRİMLİ OYUNLARI NELER?

Sony Interactive Entertainment indirim etkinlikleri devam ediyor. Çok oyunculu oyunlar için başlatılan PlayStation Çok Oyunculu Günler indirimleri 1-16 Temmuz tarihleri arasında devam edecek.

İndirimli oyunlar arasında The Forest, Soulcalibur, Black Ops III ve WWE 2K20 gibi pek çok oyun var. PS 4 için uygun olan oyunlar arasında yarış, savaş, aksiyon, macera, arcade ve spor gibi pek çok kategori bulunuyor.

PS Store indirimli oyunları neler? PS Çok Oyunculu Günler indirimleri oyunları arasında neler var? PlayStation Store indirimleri başladı!

PS ÇOK OYUNCULU GÜNLER İNDİRİMLERİ OYUNLARI ARASINDA NELER VAR? İNDİRİMLİ PS 4 OYUNLARI!

Moving Out

Eski fiyat : 114,00 TL

İndirimli fiyat : 79,80 TL

PS Store indirimli oyunları neler? PS Çok Oyunculu Günler indirimleri oyunları arasında neler var? PlayStation Store indirimleri başladı!

The Forest

Eski fiyat : 76 TL

İndirimli fiyat : 45,60 TL

WWE 2K20 Deluxe Edition

Eski fiyat : 669 TL

İndirimli fiyat : 200,70 TL

PS Store indirimli oyunları neler? PS Çok Oyunculu Günler indirimleri oyunları arasında neler var? PlayStation Store indirimleri başladı!

Overcooked! 2

Eski fiyat : 114,00 TL

İndirimli fiyat : 68,40 TL

Call of Duty: Black Ops III - Zombies Chronicles Deluxe

Eski fiyat : 399 TL

İndirimli fiyat : 139,65 TL

PS Store indirimli oyunları neler? PS Çok Oyunculu Günler indirimleri oyunları arasında neler var? PlayStation Store indirimleri başladı!

Zombie Army 4: Dead War Deluxe Edition

Eski fiyat : 259,00 TL

İndirimli fiyat : 155,40 TL

Zombie Army 4: Dead War Super Deluxe Edition

Eski fiyat : 349,00 TL

İndirimli fiyat : 209,40 TL

PS Store indirimli oyunları neler? PS Çok Oyunculu Günler indirimleri oyunları arasında neler var? PlayStation Store indirimleri başladı!

Need for Speed Payback

Eski fiyat : 199,00 TL

İndirimli fiyat : 79,60TL

Battlefield V

Eski fiyat : 319,00 TL

İndirimli fiyat : 95,70 TL

PS Store indirimli oyunları neler? PS Çok Oyunculu Günler indirimleri oyunları arasında neler var? PlayStation Store indirimleri başladı!

Battlefield 1 Devrim

Eski fiyat : 239,00 TL

İndirimli fiyat : 47,80 TL

A Way Out

Eski fiyat : 134,00 TL

İndirimli fiyat : 67,00 TL

Star Wars Battlefront Ultimate Sürümü

Eski fiyat : 100,00 TL

İndirimli fiyat : 25,00 TL

PS Store indirimli oyunları neler? PS Çok Oyunculu Günler indirimleri oyunları arasında neler var? PlayStation Store indirimleri başladı!

Call of Duty: Advanced Warfare Gold Edition

Eski fiyat :299,00 TL

İndirimli fiyat : 98,60 TL

Call of Duty: Infinite Warfare - Legacy Edition

Eski fiyat : 399,00 TL

İndirimli fiyat : 119,70 TL

Alien Invasion

Eski fiyat : 22,00 TL

İndirimli fiyat : 3,30 TL

Worms Battlegrounds

Eski fiyat : 159,00 TL

İndirimli fiyat : 79,50 TL

Soulcalibur ? Deluxe Edition

Eski fiyat :669 TL

İndirimli fiyat : 159 TL

PS Store indirimli oyunları neler? PS Çok Oyunculu Günler indirimleri oyunları arasında neler var? PlayStation Store indirimleri başladı!

LEGO Marvel Super Heroes 2 Lüks Sürümü

Eski fiyat : 319,00 TL

İndirimli fiyat : 86,13 TL

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