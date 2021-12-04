PS Plus ve PS Now Birleşiyor – Yeni Abonelik Servisi Yolda

PlayStation cephesinden gelen haberler e göre Sony PS Plus ve PS Now sistemlerini birleştirmek için kolları sıvadı.

Aylık abonelik servisleri pek çok kullanıcı için oyun oynamanın en masrafsız ve avantajlı yolu olarak öne çıkıyorlar. Bu noktada ise en öne çıkan hizmet kuşkusuz Microsoft'un Game Pass'i. Uzunca bir süredir buna rakip bir sistem çıkartıp çıkartmayacağı konuşulan Sony cephesi de görünüşe göre kolları sıvamış vaziyette. Sony PS Plus ve PS Now sistemlerini aynı çatı altında bir araya getirmeye hazırlanıyor gibi gözüküyor. Projenin kod adı ise Spartacus. Oyun dünyasının önde gelen araştırmacı gazetecilerinden olan Jason Schreier'ın haberine göre Spartacus kod adlı bu yeni servis ile aylık bir abonelik ücreti karşılığında hem klasikleşmiş oyunlardan, hem de modern ve popüler oyunlardan oluşan bir kütüphane oyuncuların hizmetine açılacak.

layStation Plus Nedir? Artıları ve Eksileri

İlkbahar aylarında ilk kez hizmete açılması beklenen servis PS Plus'ın çevrimiçi çok oyunculu yapımlar için gerekli olan özeliğini ve aylık ücretsiz oyunlarını içerisinde barındırırken aynı zamanda PS Now sisteminin ise sevilen eski oyunlarını aynı potada eritecek. Böylelikle bu yeni sistem ile birlikte Sony nihayet konsollar konusunda en büyük rakibi olan Xbox karşısında hatırı sayılır bir adım atmış olacak. Hizmetin kullanıma açılması için elimizde ise henüz net bir tarih bulunmuyor. Bakalım Sony bu biraz geç kalınmış hamle ile birlikte Game Pass'in pastasından pay kapabilecek mi?

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