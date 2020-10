PS Plus Ekim 2020 ücretsiz oyunları neler? PS Plus Ekim ayı ücretsiz PlayStation 4 oyunları

Toplam değeri 603 Türk Lirası olan 2 oyun, PS Plus üyeleri için ücretsiz oldu! PlayStation Plus nedir? PS Plus üyelik nasıl yapılır? PlayStation Plus üyelik ücretleri ne kadar? Need for Speed Payback PS4 konusu, fiyatı, oynanışı nedir ? Vampyr konusu, PS4 fiyatı, oynanışı nedir?