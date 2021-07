PS Plus Ağustos 2021 oyunları Sony tarafından yanlışlıkla erken sızdırıldı! PS Plus Ağustos 2021 oyunları neler?

Sony, PlayStation 4 ve PlayStation 5 kullanıcılarının, PlayStation Plus aboneliğiyle Temmuz ayında ücretsiz olarak erişebileceği oyunları beklenenden erken açıkladı. İşte, PlayStation Plus Ağustos 2021 ücretsiz oyunlar!

Sony, PlayStation resmi web sitesinden PS Plus Ağustos 2021 oyunlarını yanlışlıkla açıkladı. Bir sonraki PlayStation Plus oyunlarının ne olacağı hakkında çok fazla speküslasyon varken Sony, kimsenin tahmin etmediği bir anda yeni ayın oyunlarını açıkladı.

Sony yanlışlıkla açıkladığı için hayranları gelecek ay ki PS Plus oyunları hakkında spekülasyon yapmasına gerek kalmayacak. Push Square'e göre Sony, Ağustos 2021 PlayStation Plus oyunlarını indirmeden önce resmi PlayStation web sitesinde açıkladı. Buna göre, Ağustos 2021'deki PS Plus oyunları Hunter's Arena: Legends, Plants vs. Zombies: Battle for NeighborvilleveTennis World Tour 2 oldu. PlayStation Plus aboneleri bu oynları 3 Ağustos 2021 tarihinde itibaren indirebilecek.

Hunter's Arena: Legends, rakiplerin diğer oyunculara veya düşman canavarlara karşı koyabileceği 30 oyunculu bir battle royale oyunudur. Plants vs. Zombies: Battle for Neighborville, doğa ve ölümsüzler arasındaki çatışmanın şehirlere yayıldığı birinci şahıs nişancı oyunudur. Tennis World Tour 2ise, sert eleştirilerle karşılanan bir tenis oyunudur.

PLAYSTATION PLUS AĞUSTOS AYI ÜCRETSİZ OYUNLARI