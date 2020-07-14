PS Plus Ağustos 2020 oyunları neler? Ücretsiz PS Plus oyunları neler?
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

PS Plus Ağustos 2020 oyunları neler? Ücretsiz PS Plus oyunları neler?

PlayStation Plus nedir? PS Plus üyelik nasıl yapılır? PlayStation Plus üyelik ücretleri ne kadar? Tekken 7 PS4 konusu nedir? Tekken 7 PS4 fiyatı ne kadar? Tom Clancy's The Division 2 konusu nedir? Tom Clancy's The Division 2 PS4 fiyatı ne kadar? Prey konusu nedir? PS4 Prey fiyatı ne kadar?

PS Plus Ağustos 2020 oyunları neler? Ücretsiz PS Plus oyunları neler?
14.07.2020 15:24 | Son Güncelleme: 14.07.2020 15:28

Her ay ücretsiz oyunlar sunan PS PLUS'ın bu ay sunacağı oyunlar sızdırıldı. Temmuz ayının ortalarına gelinmesi ile çok araştırılan konulardan biri olan PS Plus Ağustos 2020 oyunları, bir site tarafından sızdırıldı.

PS PLUS AĞUSTOS 2020 OYUNLARI NELER? ÜCRETSİZ PS PLUS OYUNLARI NELER?

PlayStation Plus bu ay aboneleri için üç tane ücretsiz oyun sunmayı planlıyor. Şu an hangi oyunlar olduğu kesin olarak söylenmedi fakat PlayStation-News tarafından ortaya atılan haberde şu oyunların adı geçiyor:

Tekken 7

Tom Clancy's The Division 2

Prey

Temmuz ayında ücretsiz olarak Erica, NBA 2K20 ve Rise of the Tomb Raider: 20 Year Collection oyunları verilmişti. Ağustos ayında verilecek oyunların isimleri ise 29 Temmuz 2020 tarihinde resmi olarak açıklanacak.

PS Plus Ağustos 2020 oyunları neler? Ücretsiz PS Plus oyunları neler?

PLAYSTATION PLUS NEDİR? PS PLUS ÜYELİK NASIL YAPILIR?

PS Plus abonesi olarak, pek çok çevrimiçi ve çok oyunculu oyunu oynayabilirsiniz. Ayrıca PS Plus üyelerine özel indirimler, her ay ücretsiz oyunlar vardır. Çevrimiçi oyun oynamak isteyen PS4 sahipleri bu üyeliği mutlaka yaptırmalıdır. Yoksa çevrimiçi oyunları oynamak mümkün olmaz. Bu oyunları oynayabilmek için de üyeliğinizi devam ettirmeniz gerekir.

PLAYSTATION PLUS ÜYELİK ÜCRETLERİ NE KADAR?

3 ayrı seçenek sunan Plus üyeliği ilk 14 gün deneme süreci de sunmaktadır.

1 aylık üyelik: 23,99 TL

3 aylık üyelik: 74,99 TL

1 yıllık üyelik: 179,99 TL

TEKKEN 7 PS4 KONUSU NEDİR?

Atari salonu zamanlarından beri oyun dünyasındaki yerini koruyan Tekken, yıllara meydan okumaya devam ediyor. Gelişen teknolojilere ayak uydurmayı en iyi sağlayan oyunlardan biri olarak dikkat çekmektedir.

Bir dövüş oyunu olan Tekken, arkasında da bir hikayeyi barındırıyor. Oyun, bir baba ve oğlunun intikam hikayesini konu ediniyor. Heihachi ve Kazuya'nın çevresinde geçen hikaye, intikam temeli üzerine kurulmuştur.

PS Plus Ağustos 2020 oyunları neler? Ücretsiz PS Plus oyunları neler?

TEKKEN 7 PS4 FİYATI NE KADAR?

Bazı VR özelliklerini de destekleyen oyunun, PS4 sitesinde fiyatı 259,00 TL olarak belirtilmiştir.

TOM CLANCY'S THE DIVISION 2 KONUSU NEDİR?

Dünyanın kaderini değiştirecek bir kaos üzerine kurulu hikaye, The Division'ın devamı niteliğinde. İlk oyunda ortaya çıkan salgın sonrasını konu alan oyun, ilk oyundaki ayrıntılara da dikkat çekmiştir. İlk oyunda rastladığımız ceset torbalarının çoğu ortadan kalkmış, arabaların aküleri bitmiş, evlerde yaşayan insanlar kalmamıştır.

Salgının kaosa sürüklediği Washington DC'de, ekibinle birlikte düzeni yeniden oluşturman gerekiyor. Elit ajanlardan oluşan bu ekip ile dinamik ve tehlikeli açık dünyayı keşfet. Çöküşün eşiğinde olan bir ülkenin kaderi senin ellerinde. Çevrimiçi mod ile çok daha güçlü bir ekip kurabilirsin.

PS Plus Ağustos 2020 oyunları neler? Ücretsiz PS Plus oyunları neler?

TOM CLANCY'S THE DIVISION 2 PS4 FİYATI NE KADAR?

Oyunun PS4 fiyatı, 119,00 TL olarak belirtilmiştir. PS4 Ağustos 2020 ücretsiz oyunları arasında yer alan bu oyunu kaçırmayın.

PS4 PREY KONUSU NEDİR?

Prey oyununda kendini 2032 yılında bulacaksın. Ay'ın yörüngesinde dönmekte olan Talos I adlı uzay istasyonunda gözlerini açtığında kendini önemli bir denek olarak bulacaksın. İnsanlığı kökten değiştirmek için tasarlanan bu deney tamamen kontrolden çıkmış durumda. Uzay istasyonu ise düşman yaratıklar tarafından istila edilmiş durumda. Ve bu yaratıkların hepsi senin peşinde. Zekanı, istasyonda bulunan araçları, silahlarını ve zihin bükücü güçlerini çok iyi kullanmalısın. Aynı zamanda, Talos I ve kendi geçmişin hakkında olan sırları da açığa çıkarmalısın.

PS Plus Ağustos 2020 oyunları neler? Ücretsiz PS Plus oyunları neler?

PREY FİYATI NE KADAR?

Prey'in PS4 fiyatı 179,00 TL olarak yazmaktadır. Ağustos ayında ücretsiz olacak oyunu kaçırmayın!

İlgili Haberler

Epic Games ücretsiz oyunları neler? Epic Games Store ücretsiz oyunları
Epic Games ücretsiz oyunları neler? Epic Games Store ücretsiz oyunları
Nintendo Switch nedir? Nintendo Switch Lite nedir? Nintendo Switch oyunları neler?
Nintendo Switch nedir? Nintendo Switch Lite nedir? Nintendo Switch oyunları neler?
Man. United Southampton maçı ne zaman saat kaçta? Man. United Southampton maçı hangi kanalda? Man. United Southampton şifresiz mi?
Man. United Southampton maçı ne zaman saat kaçta? Man. United Southampton maçı hangi kanalda? Man. United Southampton şifresiz mi?
Haber Yorumları (2)
VAY BE TEKKEN: eskimeyen oyun yapmışlar
Cevap Yaz Yayından Kaldır
KEMAL: bu oyunlar da çıkalı baya oldu ama iyiki almamışım plusla güzel gider şimdi
Cevap Yaz Yayından Kaldır
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber alamadığı sevgilisinin evine çilingirle giren şahsın 2 yıl hapsi isteniyor 3. Sayfa
Haber alamadığı sevgilisinin evine çilingirle giren şahsın 2 yıl hapsi isteniyor
Tatilde aşka gelen Gökhan Çıra, Selin Ciğerci ile öpüşme pozunu paylaştı Magazin
Tatilde aşka gelen Gökhan Çıra, Selin Ciğerci ile öpüşme pozunu paylaştı
Ambulansa yol vermeyen kamyon şoförüne, 2 bin 963 lira ceza kesildi 3. Sayfa
Ambulansa yol vermeyen kamyon şoförüne, 2 bin 963 lira ceza kesildi
Vatandaşa 'Terbiyesizlik yapma lan' diyen kaymakama ödül gibi ceza Güncel
Vatandaşa "Terbiyesizlik yapma lan" diyen kaymakama ödül gibi ceza
Tartıştığı site sakini, kuryeyi sokak ortasında evire çevire dövdü 3. Sayfa
Tartıştığı site sakini, kuryeyi sokak ortasında evire çevire dövdü
Bir garip koronavirüs vakası! 35 gündür denizde olan balıkçılardan 57'sinin testi pozitif çıktı Dünya
Bir garip koronavirüs vakası! 35 gündür denizde olan balıkçılardan 57'sinin testi pozitif çıktı
Kemal Kılıçdaroğlu, Meclis'teki 15 Temmuz törenine katılmayacak
Kemal Kılıçdaroğlu, Meclis'teki 15 Temmuz törenine katılmayacak
Uyanıp bahçesine çıkan vatandaş, şaha kalkmış otomobili görünce hayatının şokunu yaşadı
Uyanıp bahçesine çıkan vatandaş, şaha kalkmış otomobili görünce hayatının şokunu yaşadı
Uyuyan kocasını 15 balta darbesiyle öldüren kadın: Çocuklarım için yaşamak istedim
Uyuyan kocasını 15 balta darbesiyle öldüren kadın: Çocuklarım için yaşamak istedim
Aylar önce adliyede 15 kişi tarafından darp edilen genç avukat kalbine yenik düştü
Aylar önce adliyede 15 kişi tarafından darp edilen genç avukat kalbine yenik düştü
Dinamit patlatan defineciler patlayıcılarla birlikte şelaleden düştü
Dinamit patlatan defineciler patlayıcılarla birlikte şelaleden düştü
'Toprağa gömülmek istemiyorum' diyen Cenk Eren: Vücudumu üniversiteye bağışlayabilirim
"Toprağa gömülmek istemiyorum" diyen Cenk Eren: Vücudumu üniversiteye bağışlayabilirim
Son Dakika: İdlib'de Türk-Rus ortak devriyesine düzenlenen bombalı saldırıda can kaybı yaşanmadı
Son Dakika: İdlib'de Türk-Rus ortak devriyesine düzenlenen bombalı saldırıda can kaybı yaşanmadı
Ev ve araç almak isteyenler dikkat! İşte bankaların konut ve taşıt kredisi için belirlediği faiz oranları
Ev ve araç almak isteyenler dikkat! İşte bankaların konut ve taşıt kredisi için belirlediği faiz oranları
Hande Erçel'in leopar desenli bikinili pozu 1,5 milyon beğeni aldı
Hande Erçel'in leopar desenli bikinili pozu 1,5 milyon beğeni aldı
Azerbaycan'dan Ermenistan'a ağır darbe! 100 Ermeni asker öldürüldü
Azerbaycan'dan Ermenistan'a ağır darbe! 100 Ermeni asker öldürüldü
Tecavüz skandalıyla sarsılan prestijli üniversite, öğrencilerine 'cinsel rıza' dersi verecek
Tecavüz skandalıyla sarsılan prestijli üniversite, öğrencilerine 'cinsel rıza' dersi verecek
Erkan Kolçak Köstendil ve Cansu Tosun'un bebekleri dünyaya geldi
Erkan Kolçak Köstendil ve Cansu Tosun'un bebekleri dünyaya geldi
Devlet kurumuna girip 'Size koronavirüs hediye getirdim' diyen şahsa 3 bin lira para cezası
Devlet kurumuna girip "Size koronavirüs hediye getirdim" diyen şahsa 3 bin lira para cezası
Kıskandığı sevgilisini göğsüne sapladığı 9 bıçak darbesiyle öldürdü
Kıskandığı sevgilisini göğsüne sapladığı 9 bıçak darbesiyle öldürdü
Pes dedirten rahatlık! 6 çocuğunun annesini öldürüp baldızına kahvaltıya gitmiş
Pes dedirten rahatlık! 6 çocuğunun annesini öldürüp baldızına kahvaltıya gitmiş
Fit halinden eser kalmadı! Ünlü sunucu Onur Büyktopçu, aşırı kiloları ile şaşırtıyor
Fit halinden eser kalmadı! Ünlü sunucu Onur Büyktopçu, aşırı kiloları ile şaşırtıyor
Şarkıcı Güliz Ayla, mayosuyla direk dansı yaparken poz verdi
Şarkıcı Güliz Ayla, mayosuyla direk dansı yaparken poz verdi
Rıdvan Dilmen: Trabzonspor, Abdülkadir Ömür için teklif edilen 22 milyon euroyu reddetti
Rıdvan Dilmen: Trabzonspor, Abdülkadir Ömür için teklif edilen 22 milyon euroyu reddetti
Oyuncu Murat Eken, 4 yıllık evliliğini sessiz sedasız tek celsede bitirdi
Oyuncu Murat Eken, 4 yıllık evliliğini sessiz sedasız tek celsede bitirdi
Survivor'da duygusal anlar! Cemal Can'ın babası oğlunun dizlerindeki yaraları öptü
Survivor'da duygusal anlar! Cemal Can'ın babası oğlunun dizlerindeki yaraları öptü
Böyle yüzsüzlük görülmedi! Kahraman Ömer Halisdemir'in katili işine geri dönmek istedi
Böyle yüzsüzlük görülmedi! Kahraman Ömer Halisdemir'in katili işine geri dönmek istedi
Gölde kaybolan oyuncu Naya Rivera'nın cansız bedeni bulundu
Gölde kaybolan oyuncu Naya Rivera'nın cansız bedeni bulundu
Sarmaş dolaş pozla Selçuk Yöntem'in doğum gününü kutlayan Tuvana Türkay, paylaşımını sildi
Sarmaş dolaş pozla Selçuk Yöntem'in doğum gününü kutlayan Tuvana Türkay, paylaşımını sildi
Karısının müstehcen görüntülerini arkadaşlarına gönderdiği iddia edilen şahıs, suçlamaları kabul etmedi
Karısının müstehcen görüntülerini arkadaşlarına gönderdiği iddia edilen şahıs, suçlamaları kabul etmedi
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Haluk Koç Mehmet Han Özgür Özel Erol Katırcıoğlu Adil Karaismailoğlu
Magazin Alişan Ozan Güven Bergüzar Korel İbrahim Tatlıses
Spor Fatih Terim Cüneyt Çakır Ünal Karaman Serdar Gürler İbrahim Üzülmez
Daha Fazla Sel Rize Çayeli Ayasofya
Şu an buradasınız: PS Plus Ağustos 2020 oyunları neler? Ücretsiz PS Plus oyunları neler? - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 14.7.2020 15:53:19. #1.14#
title