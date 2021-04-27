PRP ve Lokal Ozon Tedavisi ile ağrılarınızdan kurtulabilirsiniz

Lokal Ozon Tedavisi ve PRP (Platelet Rich Palasma) hakkında bilgi veren Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uzmanı Dr. Berrin Akpınar, tedavinin yaralarda hızlı iyileşmeyi sağlayarak hastanın ağrılardan kurtulmasını kolaylaştırdığını söyledi.

Lokal Ozon Tedavisi ve PRP (Platelet Rich Palasma) hakkında bilgi veren Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uzmanı Dr. Berrin Akpınar, tedavinin yaralarda hızlı iyileşmeyi sağlayarak hastanın ağrılardan kurtulmasını kolaylaştırdığını söyledi.

PRP hakkında bilgi veren Eskişehir Fizyomer Terapia Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Tıp Merkezi Fizik tedavi ve Rehbilitasyon Uzmanı Dr. Berrin Akpınar, PRP tedavisine ilişkin açıklamalarda bulundu. PRP'nin kanın pıhtılaşmasına yardımcı olan ve yara bölgelerinde hızlı iyileşmeyi sağlayan bir kan ürünü olduğuna değinen Akpınar, "PRP kanın pıhtılaşmasına yardımcı olan ve aynı zamanda yara bölgesinde hızlı iyileşmeyi sağlayan büyüme faktörlerini içeren trombositten zengin bir kan ürünüdür. Trombositler yaralanmış bölgede kanamanın durmasını sağlamak ve daha sonra hasarlanan dokunun iyileşmesi sürecinde büyüme faktörlerinin salınmasında görevlidirler. Bu büyüme faktörleri kollajen üretimini ve tendon kök hücrelerinde gen ve protein ekspresyonunu artırarak doku iyileşmesini uyarır. PRP yani trombositten zengin plazma da uygulandığı yerde hasarlı dokunun tamirini sağlayan çok etkin bir tedavi yöntemi olarak uzun yıllardır uygulanan bir tedavi yöntemidir" ifadelerini kullandı.

PRP HANGİ RAHATSIZLIKLARDA UYGULANIYOR

PRP'nin özellikle kas ve eklem hastalıklarında uygulandığını ve başarılı sonuçlar verdiğini aktaran Akpınar, "PRP'nin hangi hastalıklarda uygulandığına değinen Dr. Akpınar, "PRP, omuz kas yaralanma ve problemleri, tenisçi-golfçü dirseği, tendinitler, topuk dikeni, menisküs problemleri ve eklem kireçlenme ile kıkırdak lezyonları gibi birçok rahatsızlıkta kullanılmaktadır" diye konuştu.

PRP NASIL UYGULANIYOR

PRP'nin uygulanışı hakkında bilgiler veren Akpınar, uygulamanın ardından hastaların günlük yaşamına dönebileceğine dikkat çekti. Akpınar sözlerine şöyle devam etti:

"PRP uygulamasında öncelikle hastanın kol damarından steril şartlarda 10-20 cc kadar alınır. Santrifüj cihazında belirli bir hızda yaklaşık 10-15 dakika döndürülen tüpteki trombositlerin diğer kan bileşenlerinden ayrılması sağlanır. Elde edilen trombositten zengin plazma yani PRP gerekli görülen bölgeye enjekte edilir. 3 veya 4 hafta arayla toplam 3 enjeksiyon yapılır. Hasta uygulama sonrası hemen kendi işine ve günlük yaşamına geri dönebilir."

"LOKAL OZON TEDAVİSİ DOKU ONARIMININ VE DOLAŞIMIN DÜZENLENMESİNİ SAĞLAR"

Son yıllarda oldukça popüler olan Lokal Ozon Tedavisi'nin vücutta sağladığı faydalara dikkat çeken Uzman Dr. Berrin Akpınar, "Ozon tedavisi, kanın dokulara oksijen bırakma yeteneğini artırarak organların oksijenlenmesini artırır. Vücudumuzdaki doğal ağrı kesicilerin açığa çıkmasını sağlayarak ağrı kesici özellik gösterir. Doku onarımına ve dolaşımın düzenlenmesine yardımcı olur. Ağrılı ve enflamatuar ekleme lokal olarak uygulandığında kıkırdak büyümesini ve eklem sıvısı üretimini hızlandırır. Tek başına eklem içerisine uygulanacak olursa haftada 1 defa toplamda 4-6 kez ozon enjeksiyonu yapılır. Bu tür lokal ozon uygulamaları eklem kireçlenmeleri, her tür tendon, bağ ve yumuşak doku sorunlarında, kaslar içinde oluşan ağrılı tetik noktalarda, bel fıtığı ve siyatik sinir ağrılarında uygulanmaktadır" şeklinde konuştu.

"OZON-PRP KOMBİNASYONU İLE AĞRILARDAN ÇOK DAHA KISA SÜREDE KURTULABİLİRSİNİZ"

Ozon ve PRP enjeksiyonlarının birlikte uygulanması hastalığın iyileşme süresini kısalttığına dikkat çeken Akpınar, "Birçok kas iskelet sistemi rahatsızlığında normal kandan 5-10 kat daha fazla trombosit içeren PRP, ozon ile kombine edilerek yani aynı anda uygulanarak hem PRP'nin etkisi artırılmış olunur hem de çok daha kısa süre içerisinde ağrılardan kurtulunabilir. Ozon ve PRP enjeksiyonlarının birlikte uygulanması çok daha yüz güldürücü sonuçlara ulaştırır. Son yıllarda popülaritesi giderek artan ozon ve PRP enjeksiyonları sayesinde kas iskelet sistemi problemlerine erken dönemde müdahale edilirse başarı şansı artacaktır" dedi.

(Abdullah Güçlü/İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı