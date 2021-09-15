PRP tedavisi son yılların popüler başlıklarından biri olarak karşımıza çıkıyor. Cildi yenileyen, saç kaybını önleyen, tendon yaralanmalarına iyi gelen ve kireçlenmeye iyi gelen PRP tedavisi hakkında PRP nedir? PRP tedavisi ne işe yarar? sorularının yanıtları merak ediliyor. İşte, PRP tedavisine dair detaylar...

PRP TEDAVİSİ NEDİR?

PRP tedavisi, trombosit açısından zengin plazma tedavisi, bu yeteneklerden yararlanabilen ve vücudunuzun dokuyu iyileştirmek için kullandığı doğal büyüme faktörlerini artırabilen bir rejeneratif tıp şeklidir. Plazma, tam kanın sıvı kısmıdır. Büyük ölçüde su ve proteinlerden oluşur ve kırmızı kan hücreleri, beyaz kan hücreleri ve trombositlerin vücutta dolaşması için bir ortam sağlar. Trombosit olarak da adlandırılan trombositler, kan pıhtılarına ve diğer gerekli büyüme iyileştirme işlevlerine neden olan kan hücreleridir.

Plazma ve trombosit nedir?

Trombosit aktivasyonu vücudun doğal iyileşme sürecinde önemli bir rol oynar.

Trombositten zengin plazma (PRP) nedir ve PRP enjeksiyonları nelerdir?

Trombositten zengin plazma (PRP) tedavisi , yaralı tendonların, bağların, kasların ve eklemlerin iyileşmesini hızlandırmak için hastanın kendi trombosit konsantrasyonunun enjeksiyonlarını kullanır . Bu şekilde, PRP enjeksiyonları, kas-iskelet sistemi problemlerini iyileştirmek için her bir hastanın kendi iyileşme sistemini kullanır.

PRP enjeksiyonları, kendi kanınızdan bir tüpten birkaç tüpe kadar herhangi bir yerden alınarak ve trombositleri konsantre etmek için santrifüjden geçirilerek hazırlanır. Bu aktive trombositler daha sonra doğrudan yaralı veya hastalıklı vücut dokunuza enjekte edilir. Bu, vücudunuzun ürettiği onarıcı hücre sayısını uyaran ve artıran büyüme faktörlerini serbest bırakır. Haberler.com son dakika haberler, gündem haberler ve tarafsız haberler için okumaya devam edin.

Ultrason görüntüleme bazen enjeksiyona rehberlik etmek için kullanılır. Aşağıdaki fotoğraflar, bir hastanın yırtık tendonuna PRP enjeksiyonunu göstermektedir. Ultrason kılavuzu solda, enjeksiyon sağda gösterilir. Haberler.com okumaya devam edin. Sizlere en doğru bilgileri tarafsız şekilde iletiyoruz.

Trombositten zengin plazmanın iyileşme sürecini önemli ölçüde iyileştirdiği bulunmuştur ve rotator manşet yırtıklarının neden olduğu omuz ağrısı için, Aşil tendonu yırtılmaları ve diğer yumuşak doku yaralanmaları için PRP enjeksiyonunun kullanılması daha yaygın hale gelmektedir.

PRP'nin ayrıca tendinit veya tenisçi dirseği veya golfçü dirseği gibi kronik tendinoz rahatsızlıkları olan kişilerde işlevi iyileştirdiği ve ağrıyı azalttığı gösterilmiştir .

PRP enjeksiyonlarının önemli avantajlarından bazıları, anti-inflamatuarlara veya opioidler gibi daha güçlü ilaçlara olan ihtiyacı azaltabilmeleridir . Ayrıca PRP enjeksiyonlarının yan etkileri çok sınırlıdır çünkü enjeksiyonlar kendi kanınızdan oluşturulduğu için vücudunuz bunları reddetmez veya olumsuz tepki vermez.

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