Proxima Filmi

20.02.2020 13:58 | Son Güncelleme: 20.02.2020 13:58

Sarah, Köln'de bulunan Avrupa Uzay Ajansı'nın zorlu astronot eğitiminde yer alan tek kadındır. 7 yaşındaki kızı Stella ile birlikte yaşayan Sarah, zorlu eğitim sürecinin üstesinden gelmeye çalışır. Kızı Stella ile yeterince vakit geçiremediği için suçluluk duyan Sarah, bu sırada uzayda bir yıl geçirmesini gerektirecek bir görev için seçildiğini öğrenir. Bu göreve seçilmesi, Sarah'ın büyük bir kaosa sürüklenmesine neden olur.

Yönetmen: Alice Winocour

Senaryo: Alice Winocour

Oyuncular: Eva Green, Zélie Boulant, Matt Dillon, Aleksey Fateev, Lars Eidinger, Sandra Hüller, Trond-Erik Vassal, Nancy Tate , Grégoire Colin, Igor Filippov, Svetlana Nekhoroshikh, Anna Sherbinina, Vitaly Jay, Lionel Ferra, Manuela Aguzzi, Alexis Nouhra, Raphaël Nouhra, Bastien François, Rémy François, Delcho Koprivshki, Thomas Pesquet

Filmin Türü: Aksiyon

Orijinal Adı: Proxima

Yapımcı Firma: Bir Film

Yapım Yılı: 2019

Yapım Ülkesi: Fransa, Almanya

Orijinal Dili: Fransızca, Almanca, İngilizce, Rusça

Filmin Süresi: 107 dk.

Dağıtıcı Firma: Başka Sinema

Vizyon Tarihi: 01.05.2020



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Kaynak: InterSinema.com