Proxima Filmi
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Sarah, Köln'de bulunan Avrupa Uzay Ajansı'nın zorlu astronot eğitiminde yer alan tek kadındır. 7 yaşındaki kızı Stella ile birlikte yaşayan Sarah, zorlu eğitim sürecinin üstesinden gelmeye çalışır. Kızı Stella ile yeterince vakit geçiremediği için suçluluk duyan Sarah, bu sırada uzayda bir yıl geçirmesini gerektirecek bir görev için seçildiğini öğrenir. Bu göreve seçilmesi, Sarah'ın büyük bir kaosa sürüklenmesine neden olur.
Yönetmen: Alice Winocour
Senaryo: Alice Winocour
Oyuncular: Eva Green, Zélie Boulant, Matt Dillon, Aleksey Fateev, Lars Eidinger, Sandra Hüller, Trond-Erik Vassal, Nancy Tate , Grégoire Colin, Igor Filippov, Svetlana Nekhoroshikh, Anna Sherbinina, Vitaly Jay, Lionel Ferra, Manuela Aguzzi, Alexis Nouhra, Raphaël Nouhra, Bastien François, Rémy François, Delcho Koprivshki, Thomas Pesquet
Filmin Türü: Aksiyon
Orijinal Adı: Proxima
Yapımcı Firma: Bir Film
Yapım Yılı: 2019
Yapım Ülkesi: Fransa, Almanya
Orijinal Dili: Fransızca, Almanca, İngilizce, Rusça
Filmin Süresi: 107 dk.
Dağıtıcı Firma: Başka Sinema
Vizyon Tarihi: 01.05.2020
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