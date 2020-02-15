Provolo Enstitüsü'nün engelli cinsel istismar kurbanları, BM'de hak arayacak

15.02.2020 05:24 | Son Güncelleme: 15.02.2020 05:24

BUENOS Arjantin'de Antonio Provolo Enstitüsü'nde cinsel istismara uğrayanların avukatı Lucas Lecour, Birleşmiş Milletler (BM) ziyareti öncesinde "Vatikan'ın nasıl rahiplerin cinsel istismar vakalarını gizlemeye devam ettiğine, ülkelerin adli makamlarına nasıl bilgi vermediğine ve kurbanların tazminat hakkını nasıl inkar etmeye devam ettiğine dair bir izleme raporu sunacağız." dedi.

Arjantin'in Mendoza eyaletine bağlı Lujan de Cuyo şehrindeki işitme engelli çocukların bedelsiz dini eğitim aldığı Antonio Provolo Enstitüsü'nde, cinsel istismara maruz kalan, Claudia Labeguerie, Daniel Sgardelis, Ezequiel Villalonga ile avukatları Lucas Lecour ve Sergio Salinas, durumu Birleşmiş Milletler (BM) İşkenceye Karşı Komite ve BM Çocuk Hakları Komitesi'ne taşımak üzere İsviçre'nin Cenevre şehrine hareketinden önce, Buenos Aires Uluslararası Ezeiza Havaalanı'nda basın toplantısı düzenledi.

Avukatı Lucas Lecour, BM'ye gitme nedenlerine ilişkin, "Kurbanların uzun zaman boyunca nasıl susturulduğunu ve bugün tam anlamıyla güçlü olan mağdurlarla birlikte durumlarını anlatmak için BM'ye gidiyoruz. Öncelikle Cenevre'ye gideceğiz ve orada İşkenceye Karşı Komite ve Çocuk Hakları Komitesine bir sunum yapacağız." diye konuştu.

Avukat Lecour, bahsettiği komitelerin Vatikan tarafından kabul görmüş nadir kurumlardan olduğunu hatırlatarak, "Vatikan'ın bu komitelerin tavsiyelerine rağmen nasıl rahiplerin cinsel istismar vakalarını gizlemeye devam ettiğine, ülkelerin adli makamlarına nasıl bilgi vermediğine ve kurbanların tazminat hakkını nasıl inkar etmeye devam ettiğine dair bir izleme raporu sunacağız." bilgisini aktardı.

"Tecrübelerimizi, başkaları da güçlü olsun diye aktarıyoruz"

Kurbanlardan Daniel Sgardelis, "Acı tecrübemi burada anlatmayacağım ama işitme engellilerin bir dönem birçok hakkından mahrum olduğunu düşünüyorum. Avukatlarımızla birlikte kendimizi özgürleştirmemiz ve işitme engeli olmayanlarla aynı şartlarda olmak için çok çalıştık." dedi.

Claudia Labeguerie de "BM'dekilere bizim başımızdan geçenleri dinleyecekleri için teşekkür etmek istiyorum. Çünkü birçok şey yaşadık ancak şimdi ayaktayız ve bunları anlatıyoruz. Biz güçlü insanlarız ve bu tecrübelerimizi, başkaları da güçlü olsun diye aktarıyoruz." ifadelerini kullandı.

Ezequiel Villalonga ise yapacakları seyahatten umutlu olduğunu ancak ortaya çıkacak sonuçları henüz kestiremediğini söyledi.

Cinsel tacize maruz kalan işitme ve konuşma engelli kurbanların çevirmenliğini, Claudia Labeguerie'nin kardeşi Erica Labeguerie yaptı.

İkisi rahip 3 kişi hapis cezası almıştı

Antonio Provolo Enstitüsü'nde engelli çocukların cinsel istismara maruz kalmasına ilişkin soruşturma, iki tanığın şikayeti üzerine 2016'nın sonlarına doğru başlamıştı.

Ülkede "Provolo davası" olarak bilinen davanın kasım ayında görülen son duruşmasında toplamda 25 cinsel istismar suçunun işlendiğine hükmedilmiş, 2 yıldan uzun süredir ev hapsinde tutulan 83 yaşındaki rahip Nicola Corradi 42 yıl, 59 yaşındaki rahip Horacio Corbacho 45 yıl ve eski enstitü çalışanı Armando Gomez 18 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı.

Eski papaz yardımcısı Jorge Bordon da enstitüde 5 kişinin cinsel istismar kurbanı olduğunu 2018'de itiraf etmiş ve 10 yıl hapis cezası almıştı.

Bu arada, Bisoli Gianni, İtalya'nın Verona kentindeki Antonio Provolo Enstitüsü'nde kaldığı dönemde cinsel istismara uğradığını açıklamıştı. Gianni, ayrıca enstitünün İtalya şubesinde de 6 ila 13 yaşlarında 67 çocuğun 1950'den 1985'e kadar cinsel istismara uğradığını ifade etmişti.

Kaynak: AA