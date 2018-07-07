Provokatör Şüphelileri Adli Kontrol Şartıyla Serbest

Sosyal medyadan vatandaşlarla Suriyeliler arasında provokasyona yönelik paylaşımlarda bulunan 23 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Gaziantep'te Perşembe günü meydana gelen 'çocuk istismarı' olayı sonrasında bazı basın yayın organları ve sosyal medya kullanıcıları tarafından vatandaşlarla Suriyeliler arasında çatışmak çıkarmak, toplumda kaos, kargaşa ve infial oluşturmak amacıyla çeşitli yorum ve paylaşımlarda bulunduğu tespit edilen ve dün gözaltına alınan 23 şüpheli hakkında çıkarıldıkları mahkemece adli kontrol kararı verildi. - GAZİANTEP