Provokatif pankart astığı iddiasıyla gözaltına alınan CHP'li gençler serbest bırakıldı
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Provokatif pankart astığı iddiasıyla gözaltına alınan CHP'li gençler serbest bırakıldı

İstanbul'da bazı caddelere provokatif pankart astığı iddiasıyla gözaltına alınan CHP Esenyurt Gençlik Kolları Başkanı E.A. ile CHP gençlik kolları üyesi 3 kişi, ifadelerinin alınmasının ardından serbest bırakıldı.

Provokatif pankart astığı iddiasıyla gözaltına alınan CHP'li gençler serbest bırakıldı
27.06.2020 22:09 | Son Güncelleme: 27.06.2020 22:12

İstanbul'da bazı caddelere provokatif pankart astığı iddiasıyla gözaltına alınan CHP Esenyurt Gençlik Kolları Başkanı E.A. ile CHP gençlik kolları üyesi 3 kişi, ifadelerinin alınmasının ardından serbest bırakıldı.

Alınan bilgiye göre, İstanbul'un Esenyurt ilçesinde bazı caddelere "ÖSYM manipülasyon yapacak kaybettiniz diye, kitapçıkların başından ayrılmayın" yazılı pankartlar asıldı.

Bu pankartların fotoğrafının "CHP Esenyurt Gençlik Örgütü" isimli/rumuzlu sosyal medya hesabından paylaşılması üzerine Cumhuriyet Başsavcılığınca çalışma başlatıldı.

Güvenlik güçlerince paylaşımları yaptığı tespit edilen CHP Esenyurt Gençlik Kolları Başkanı E.A. ile CHP Gençlik Kolları üyesi 3 kişi, "halkı kin ve düşmanlığa tahrik" suçundan gözaltına alındı.

Şüpheliler, ifadelerinin alınmasının ardından serbest bırakıldı.

Esenyurt Gençlik Örgütü imzalı 5 pankart, güvenlik güçlerince toplatıldı.

Kaynak: AA

Manşet

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