Provokatif amaçlı sosyal medya paylaşımı yapan 1 kişi yakalanarak gözaltına alındı
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Provokatif amaçlı sosyal medya paylaşımı yapan 1 kişi yakalanarak gözaltına alındı

Tokat'ın Niksar ilçesinde İdlib'deki Türk askerlerine yönelik menfur saldırıyla ilgili sosyal medya üzerinde provokatif amaçlı paylaşım yapan 1 kişi gözaltına alındı.

05.03.2020 15:49 | Son Güncelleme: 05.03.2020 15:49
Provokatif amaçlı sosyal medya paylaşımı yapan 1 kişi yakalanarak gözaltına alındı

'ın Niksar ilçesinde 'deki Türk askerlerine yönelik menfur saldırıyla ilgili sosyal medya üzerinde provokatif amaçlı paylaşım yapan 1 kişi gözaltına alındı.


Suriye'nin İdlib şehrinde Türk askerlerine yönelik gerçekleştirilen menfur saldırıyla ilgili sosyal medya üzerinde provokatif amaçlı ve gerçeğe aykırı olarak paylaşım yapan H.T. adlı kişi, Niksar İlçe Emniyet Müdürlüğü Terörle mücadele büro amirliği ekiplerinin sosyal medya üzerindeki takibi sonucu yakalanarak gözaltına alındı.


Şüpheli H.T. hakkında "Cumhurbaşkanına hakaret, Halkın bir kesimini bir kesimi aleyhine kin ve düşmanlığa alenen tahrik" suçlarından adli işlem başlatıldığı öğrenilen şahıs, emniyetteki işlemlerinden sonra sevk edildiği adli merciler tarafından alınan ifadesinin ardından serbest bırakıldı. - TOKAT

Kaynak: İHA

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