Provision'da üst düzey iki atama gerçekleşti

25.10.2019 11:35

Ödeme sistemlerine yönelik uçtan uca yazılım çözümleri geliştiren Provision, yurtiçi ve yurtdışı hedefleri kapsamında yeniden yapılanıyor.

Ödeme sistemleri sektöründe 15 yıldır hizmet sunan Provision, gerçekleştirdiği marka değişimi ve yenilenen vizyonuyla yakaladığı büyüme ivmesini güçlendirmek amacıyla üst düzey kadrosunda yeni atamalar gerçekleştirdi. Provision'ın Chief Technology Officer (CTO) pozisyonuna Yasin Kenç atanırken, şirketin yeni Operasyon Direktörü Meltem Öner oldu. Son dönemde mobil ödeme yöntemleri başta olmak üzere SoftPOS ve temassız ödeme altyapısı HCE (Host Card Emulation) gibi dijital çözümlerle ödeme teknolojileri sektöründe öne çıkan Provision, yeni atamalarla yurtiçi pazarda derinleşirken, yurtdışı pazarlarda ise genişlemeyi hedefliyor.

YURTDIŞI STRATEJİSİNİ YASİN KENÇ YÖNETECEK

Kartlı sistemler ve finansal teknolojiler alanında uzun yıllar çalışmalarını sürdüren Yasin Kenç, ürün kalitesini küreselleşme stratejisine uygun olarak şirket içinde Agile&DevSecOps süreçlerinin kurumsallaştırılmasına liderlik edecek. Son olarak ING Türkiye Bilgi Teknolojileri Ödeme Sistemleri'nde yöneticilik yapan Yasin Kenç, daha önce Verisoft çatısı altında yönetici olarak görev aldı. Türkiye'de 'nakitsiz toplum' hedefini teknoloji ile buluşturan projelere liderlik eden Yasin Kenç, HCE ve SoftPOS teknolojilerinin ülkemizde ilk defa kullanılmasına öncülük ederken bu teknolojilerin kullanımının artmasına da katkı sağladı.

OPERASYON EKİBİ MELTEM ÖNER'E EMANET

Ödeme sistemleri kariyerine 2012 yılında Provision'da Proje Yöneticisi olarak başlayan Meltem Öner, bu süre zarfında şirketin bir çok banka ve finansal kuruluşlarla gerçekleştirdiği ödeme sistemleri dönüşüm projeleri yanı sıra dijital ürünlerin sertifikasyon süreçlerinde de görev aldı. Şirketin büyümesine önemli katkılar sunan Meltem Öner, yeni pozisyonunda mevcut görevi olan proje ofisi yönetimine ek olarak satış ve satış sonrası destek yönetimini de üstlenerek şirket faaliyet hayat döngüsünün tamamından sorumlu olarak toplam hizmet kalitesini arttıracak.

(İHA)

Kaynak: İHA