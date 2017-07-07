Provakasyonlara Karşı Sağduyu Çağrısı

MEHMET FATİH ASLAN - Türkiye'de en fazla sığınmacının yaşadığı Şanlıurfa'da, Türk ve Suriyeli sivil toplum kuruluşu temsilcileri ile kanaat önderleri, Suriyelilere yönelik provokasyonlara karşı sağduyu çağrısında bulundu.



Şanlıurfa İnsanı Yardım Platformu Başkanı Osman Gerem, AA muhabirine yaptığı açıklamada, son günlerde Suriyeliler üzerinde bir fitne ateşinin yakılmak istendiğini söyledi.



Sığınmacılarla birkaç yıldır kardeşlik hukuku içerisinde yaşadıklarını anlatan Gerem, "İl olarak sığınmacı kardeşlerimize evimizi, ekmeğimizi, sabrımızı, sevgimizi paylaştık. Gelen kardeşlerimize biz ensar, onlar da muhacir olmaya çalışırken maalesef şer güçleri rahat durmuyor, özellikle Suriyeliler üzerinden bir iç kargaşa, huzur bulucu olaylar çıkarılmak isteniyor." dedi.



Şer odaklarının özelikle sosyal medyayı kullanarak olmayan birçok olayı olmuş gibi gösterilmeye çalıştığını aktaran Gerem, bu tür propagandalara karşı sivil toplum kuruluşları temsilcileriyle bir araya gelerek her kesimi doğru bilgilendirmeye çalıştıklarını ifade etti.



Aklıselim hareket ederek şer odaklarının oyunlarını bozacaklarını vurgulayan Gerem, "Kardeşlik hakkı ve hukuku içerisinde, vatan gemisini delmek isteyenlere fırsat vermeden sağduyulu ve aklıselim hareket ederek inşallah bu oyunları bozacağız. Bütün kardeşlerimizi de bu tür provokasyonlara gelmemesi gerektiği konusunda uyarıyoruz." diye konuştu.



"Bir kişinin yaptığı bütün kitleye mal edilemez"



İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı Doğu ve Güneydoğu Bölge Koordinatörü Behçet Atila da Suriyelilerin yaklaşık 6 yıldan bu yana Türkiye'de misafir olduğunu ve onlara ensar ruhuyla bağırlarına bastıklarını belirtti.



Küçük tatsızlıklar nedeniyle bütün Suriyelilere karşı tavır alınmasını doğru olmadığını vurgulayan Atila, şunları kaydetti:



"Bir Suriyeli kardeşimizin yaptığı yanlış hareket veya sorumluluk bilinciyle hareket etmeyen birtakım insanların yaptığı yanlışların kitlesel tavra dönüşmesini kesinlikle tasvip etmiyoruz. Bu konuda bütün sivil toplum kuruluşları olarak Müslümanlığımızın gereği ensarlık görevimizi yapmaya devam edeceğiz. Bu konuda ensar kardeşlerimiz, yanlarındaki muhacir kardeşini tatlı bir dille uyarmalı. Türkiye'deki halklar olarak Türk'ü, Kürt'ü, Arap'ı, Laz'ı, Çerkes'i herkes bu konuda gönüllü olarak katkı sunmalı."



"Bu bir fitnenin sonucu"



Suriyeli Arap asıllı kanaat önderi Muhammed Şeyh Kutbeddin el-Hamidi ise Türkiye ve Şanlıurfa'yı emin bir yer olarak gördüklerini ve güven içerisinde yaşadıklarını dile getirdi.



Türkiye ve Şanlıurfa'da emanetçi olarak yaşamlarını sürdürdüklerini vurgulayan el-Hamidi, "Burası güvenilir bir bölge, son yaşanan olaylardan korkmayın, endişelenmeyin. Bu bir fitnenin sonucu inşallah bunu en kısa zamanda aşacağız." dedi.



"Fitne çıkarmak isteyenlere de fırsat vermeyeceğiz"



Suriyeli Kürt asıllı kanaat önderi Muhammed Mazhar Hasan da Türk halkı ve Suriyeliler arasında fitne çıkarılmak istendiğini anlattı.



Türk hükümetine ve halkına teşekkür eden Hasan, şöyle konuştu:



"Türk halkı savaşın yoğun yaşandığı dönemde Suriye halkına kapılarını açtı. Suriyelileri kardeşi olarak gördü ve ensar oldu. Suriyeliler de muhacir oldu. Allah, Kur'an-ı Kerimde 'Hepiniz kardeşsiniz' diye buyuruyor. Bizler fitne çıkarmak isteyenlere kulak asmamalıyız. Bizler kardeşiz, 5-6 yıldır birlikte yaşıyoruz, arkadaşlık yapıyoruz, komşuluk yapıyoruz. Biz hem Türk hem de Suriye halkı korkmasın, küçük meseleleri büyütmesin, yanlış anlamasın. Bu meselede olduğu gibi sabırla sorunun çözülmesin beklesin. Biz Türklerin iyiliğini asla unutmayacağız. Fitne çıkarmak isteyenlere de fırsat vermeyeceğiz."