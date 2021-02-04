Proud Boys: Kanada, Trump destekçisi aşırı sağcı Proud Boys grubunu 'terör örgütü' olarak kabul etti

Trump destekçisi ve aşırı sağcı görüşleriyle tanınan, sıklıkla sokak çatışmalarında yer alan Proud Boys adlı örgüt, Kanada tarafından "terör örgütü" olarak kabul edildi.

Trump destekçisi ve aşırı sağcı görüşleriyle tanınan, sıklıkla sokak çatışmalarında yer alan Proud Boys adlı örgüt, Kanada tarafından "terör örgütü" olarak kabul edildi.

Kanada Kamu Güvenliği Bakanı Bill Blair, kararın 6 Ocak'ta ABD Kongre binasına yönelik saldırıda Proud Boys grubunun önemli rol oynamasına dayandığını belirtti.

Kararla birlikte, Proud Boys grubunun ülkedeki mal varlıkları dondurulabilecek ve grup üyeleri şiddet eylemlerine karışırlarsa "terörist saldırı" ile suçlanabilecek.

Tümüyle erkeklerden oluşan ve göçmen karşıtı olan örgütün sicili, siyasi şiddet olaylarıyla dolu. 2016 yılında Vice Media'nın kurucularından Kanadalı Gavin McInnes tarafından kurulan örgüt, bir önceki ABD Başkanı Donald Trump'a desteğiyle öne çıkmıştı.

Geçen hafta ABD İç Güvenlik Bakanlığı, son başkanlık seçimlerinin sonucundan memnun olmayan aşırı grupların, 6 Ocak'ta Amerikan Kongresi'ne düzenlenen saldırıyla cesaretlenip daha büyük bir tehlikeye dönüştüğü uyarısında bulunmuştu.

Bakanlığın açıklamasından saatler sonra, ABD Adalet Bakanlığı Proud Boys'un Seattle'daki yapılanmasının liderlerinden bazılarının Kongre saldırısıyla bağlantılı olarak yakalandığını duyurmuştu.

Kanada Kamu Güvenliği Bakanı Blair, "ideolojik temelli aşırıcı şiddet tehdidinin artmakta olduğunu" belirtti ancak örgütün Kanada'daki varlığı konusunda detay vermedi.

Blair, 2018'den bu yana örgütle ilişkili şiddetin yoğunlaşmakta olduğunu gözlemlediklerini kaydetti.

Trump kınamayı reddetmişti

Proud Boys'un adı, özellikle Black Lives Matter (Siyahların Yaşamı Değerlidir) hareketine karşı sokak çatışmalarına karışmasıyla anılıyor.

30 Eylül 2020'de eski ABD Başkanı Donald Trump, Joe Biden ile karşı karşıya geldiği canlı televizyon tartışmasında Proud Boys grubuna adeta destek çıkar sözlerle değinmişti.

Sokaklardaki şiddetle ilgili tartışmalar sırasında, "Gördüğüm her şeyi solcular yapıyor, sağcılar değil. Bu sağın problemi değil, solun problemi" diyen Trump, Proud Boys grubuna hitaben, "Geride durun ve beklemede kalın" dedi.

Trump'ın sözleri, Proud Boys'u kınamak bir yana, aşırı sağcı gruba yönelik bir "talimat" olarak yorumlandı ve büyük tepki çekti.

Proud Boys'un tartışmalı sicili

ABD Federal Araştırma Bürosu FBI, Proud Boys'u beyazların üstünlüğünü savunanlarla ilişkisi olan, aşırılıkçı bir grup olarak tanımlıyor.

Proud Boys, kendisini "Batı yanlısı bir kardeşlik örgütü" olarak tanımlıyor. Grup, erkeklerden oluşuyor ve şiddeti bir yöntem olarak açıkça benimsiyor. Son aylardaki Black Lives Matter eylemlerinin karşısında yer alarak sık sık şiddet olaylarına karıştığı değerlendiriliyor.

Proud Boys grubunu 2016 yılında kuran Gavin McInnes, aynı zamanda Vice Media'nın da kurucuları arasında. 2018'in Kasım ayındaki bir söyleşisi sırasında Proud Boys grubundan çıktığını açıkladı.

Grubun adı, Disney filmi Alaaddin'in müzikal versiyonundan bir şarkıdan alınma. Grubun üyeleri genellikle sarı ve siyah renkli tişörtler giyiyor ve Trump'ın seçim sloganı olan "Make America Great Again" (Amerika'yı yeniden yücelt) yazılı şapkalar takıyor.

Proud Boys, Trump'ın görüşlerine paralel olarak, girişimcilerin desteklenmesi ve sınırların kapatılmasını savunuyor. Herkesin silah sahibi olabilmesini destekleyen grup, geleneksel cinsiyet rollerini temel alan bir toplum kavrayışına sahip.

Faşizm karşıtı sol bir ideoloji olarak yorumlanan Antifa karşısında iki yıldır sokak çatışmalarının içerisinde yer alan Proud Boys, daha çok Oregon, Washington ve New York'ta etkinlik gösteriyor.

Grubun iki üyesi, Antifa aktivistlerini darp etmekten iki yıl hapse mahkum edildi. 2018'deki çatışmalarda muşta, bıçak, cop kullanan Proud Boys üyeleri, polis tarafından zorlukla kontrol altına alındı.

Twitter, Proud Boys'un hesabını 2018'in Ağustos ayında askıya aldı. Ancak grubun üyeleri sosyal medyada etkinlik göstermeye devam etti. Grup, Facebook, Instagram, YouTube gibi ağlarda da yasaklı durumda.

Irkçılık ve nefret suçlarına karşı oluşumlar, Proud Boys'u defalarca kez kınadı. Aşırılık yanlısı grupları izleyen Anti-Defamation League (Karalama Karşıtı Birlik), Proud Boys'u "şovenist, vandal, milliyetçi, İslamofobik, transfobik ve kadın düşmanı" bir nefret örgütü olarak tanımlıyor.