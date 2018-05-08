Prototipleri Hızlı Üreten 3d Yazıcı Ankara'da Tanıtıldı

Katmanlı üretim yoluyla elektronik ürün geliştirilmesinin yolunu açan DragonFly 2020 Pro 3D yazıcısı, ODTÜ Teknokent'te savunma, havacılık ve otomotiv sektörünün temsilcilerine tanıtıldı.

Yeni teknolojinin Türkiye, Ortadoğu ve Orta Asya temsilciliğini yapan İstanbul merkezli CDT Bilgi Teknolojileri Genel Müdürü Alpay Göğüş, tanıtımda yaptığı konuşmada, DragonFly 2020 Pro 3D yazıcısının elektronik ürünlerin prototipinin çok hızlı yapılmasına imkan tanıdığını söyledi.

Göğüş, basım sırasında kullanılan akıllı nano malzemelerin yıllar süren Ar-Ge çalışmalarının ürünü olduğunu belirterek, "Bu yazıcı baskılı devre kartları, sensör, anten, iletken geometriler, bağlantılı cihazlar ve benzeri çok elektronik bileşenin üretiminde kullanılıyor. Bu yeni yazıcı, Türkiye'de savunma, otomotiv, uçak sanayi ve elektronik sektörlerinde faaliyet gösteren şirketler ile Ar-Ge merkezleri ve yüksek eğitim kurumlarının ürünlerini daha hızlı ve uygun fiyatlarla geliştirmelerine yardımcı olacak." diye konuştu.

Nano Dimension Ürün Müdürü Robert Even de DragonFly 2020 Pro 3D yazıcısını geliştirmek için üreticilerle çalıştıklarını belirterek, şirketlere ve Ar-Ge merkezlerine düşük maliyetli ve güvenli ürün geliştirme fırsatı sağladıklarını aktardı.

Nano Dimension'ın 90 çalışanının 60'ının Ar-Ge'de görev yaptığını ifade eden Even, söz konusu yazıcı için 9 kişilik ekibin yazılım ürettiğini ve başka bir ekibin de nano mürekkep üretimi yaptığını kaydetti. Even, yazıcıdan dünyada 12 tane satıldığını ve Türkiye'ye haziran ayında getirileceğini sözlerine ekledi.