Protokolün ilk fidanları dikildi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Protokolün ilk fidanları dikildi

Bültenler - Haberler | Güncel
Protokolün ilk fidanları dikildi

Batman Üniversitesi ile Batman Orman İşletme Müdürlüğü arasında imzalanan iş birliği protokolünün ilk fidanları Ted Koleji ve 15 Temmuz İO. öğrencileri tarafından toprakla buluşturuldu.

Batman Üniversitesi Batı Raman Kampüsü'nün yeşil bir çevreye kavuşması için fidan dikim etkinlikleri düzenleyen Batman Üniversitesi, sosyal sorumluk çerçevesinde çocukların toprak ve doğa ile tanışması için çalışmalarını sürdürüyor.

Fidan dikim etkinliğinde konuşan Batman Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Necmettin Sezgin, "Gelecek kuşaklarımıza yem yeşil bir kampüs bırakmak için her geçen gün yeni fidanlar dikiyoruz. 2008 yılından bu yana kampüs alanına 210 bin fidan diktik. Bugünde Ted Koleji ve 15 Temmuz Şehitleri İlköğretim Okulu öğrencileri ile fidan dikiyoruz. Katkılarından dolayı Ted Kolejine,15 Temmuz Şehitleri İlköğretim Okulu ve Batman Orman İşletme Müdürlüğüne teşekkür ediyorum" dedi.

Fidan dikim töreninden konuşan Batman Orman İşletme Müdürü Huriye Öztürk, "Batman'ın daha yeşil ve daha güzel bir şehre dönüşmesi için bizde elimizden geleni yapıyoruz. Batman Üniversitesi'nin fidan dikim alanlarını yeni inceleme fırsatı buldum. Oldukça başarılı çalışmalara imza atmışlar. Meslekten biri olarak fidan büyütmenin zorluklarını bilen biri olarak onları tebrik ediyorum. Önümüzdeki fidan dikim döneminde Batman Üniversitesi ile gerçekleştirdiğimiz protokol çerçevesinde desteğimizi daha da artıracağız." dedi.

Fidan dikim etkinliği sonrasında Batman Üniversitesi ile Batman Orman İşletme Müdürlüğü arasında düzenlenen protokol Batman Üniversitesi Rektör Yardımcı Prof. Dr. Necmettin Sezgin ile Batman Orman İşletme Müdürü Huriye Öztürk tarafından imzalandı.

Kaynak: Bültenler

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Hulusi Akar Süleyman Soylu Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Oğuzhan Koç Şeyma Subaşı Acun Ilıcalı Burcu Biricik
Spor Cenk Tosun Ünal Karaman Rachid Ghezzal Emre Belözoğlu Hamza Hamzaoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Nisan Köpek
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Protokolün ilk fidanları dikildi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 12.4.2021 14:39:47. #1.16#
title