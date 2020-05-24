Protokolden şehitliklere bayram ziyareti
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Protokolden şehitliklere bayram ziyareti

Kütahya Valisi Ömer Toraman ve protokol üyeleri, Ramazan Bayramı'nın ilk gününde Kütahya Hava Şehitliği ile Polis Şehitliği'ni ziyaret etti.

Protokolden şehitliklere bayram ziyareti
24.05.2020 16:47 | Son Güncelleme: 24.05.2020 16:52

Kütahya Valisi Ömer Toraman ve protokol üyeleri, Ramazan Bayramı'nın ilk gününde Kütahya Hava Şehitliği ile Polis Şehitliği'ni ziyaret etti.

Kur'an'ı- Kerim okunup duaların edildiği ziyarette Vali Toraman, şehitlerin kabirlerini tek tek ziyaret ederek karanfil bıraktı. Şehit aileleriyle de görüşen Vali Toraman, başsağlığı dileyerek, istek ve arzularını sordu. Ziyaret sonrası basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Vali Dr. Ömer Toraman, Covid-19 mücadelesi kapsamında Ramazan Bayramı için Kütahya'da özel tedbirler alındığını kaydetti. Vali Toraman, "İnşallah ilk ve son olur. Çünkü biz bayramları bir arada geçirip sarılmaya, kucaklaşmaya, büyüklerimizin ellerinden ve küçüklerimizden gözlerinden öpmeye alışkınız. Bu bayram sevdiklerimizle mesafeli olacağız; sevgi ifadelerini telefondan paylaşacağız" dedi.

"Başarılı bir imtihan verdik"

Mücadele kapsamında alınan tedbirlere uyan vatandaşlara teşekkür eden Vali Toraman, "Covid-19 salgınıyla mücadelede ülkemiz ve ilimiz başarılı bir imtihan verdi. Alınan tedbirlere riayet ederek bu günleri aşacak ve sağlıklı günlere kavuşacağız. Temennimiz; hayatın en kısa sürede normale dönmesi. İnşallah önümüzdeki bayram arzu ettiğimiz şekilde bayramımızı tebrik ederiz. Fedakarlık gösteren, kurallara uyan tüm hemşehrilerimize teşekkür ediyoruz" ifadelerini kullandı.

"Şehitlerimize karşı vazifemizi yerine getirdik"

Kabir ziyaretleri için şehit yakınlarının sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutulduğunu hatırlatan Vali Toraman, "Bugün bu topraklarda hür ve bağımsız yaşamamızın sağlayan şehitlerimizi ziyaret ederek vazifemizi yapalım istedik. Şehitlerimizin emaneti olan ailelerimizle görüşüp acılarını paylaşmaya çalıştık" diye konuştu.

Şehitlik ziyaretinde Vali Toraman'a Hava Er Eğitim Tugay ve Garnizon Komutanı Tuğgeneral Necati Gündüz, Kütahya Belediye Başkanı Alim Işık, İl Jandarma Komutanı Albay Mustafa Çekiç, İl Emniyet Müdürü Necmettin Koç ve Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Ömer Turan eşlik etti. - KÜTAHYA

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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