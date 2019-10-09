Protokolden şehit ailesine ziyaret

09.10.2019 09:44

Kütahya'nın Dumlupınar ilçe protokolü, 1999 yılında Hakkari'de çıkan çatışmada şehit düşen Yaşar Yıldız'ın ailesini ziyaret etti.



Dumlupınar Kaymakamı Abdulkerem Abbasoğlu, Belediye Başkanı Şemsettin Akağaç ve kurum amirleri ilçeye bağlı Hamurköylü şehit Yaşar Yıldız'ın annesi Kezban Yıldız ve babası Yaşar Yıldız'ı ziyaret etti. Ziyarette, şehit Yaşar Yıldız olmak üzere aziz şehitlerimizin ruhları için Kuran-ı Kerim okunarak dualar edildi.



Dumlupınar Belediye Başkanı Şemsettin Akağaç, ziyarette yaptığı kısa açıklamada, "Şehit annelerimiz başımızın tacıdır. Yetiştirdiği evladı bu vatan için canını vermiştir. Onların emaneti olan ailelerinin her zaman ve her şartta yanındayız" ifadelerini kullandı. - KÜTAHYA

Kaynak: İHA