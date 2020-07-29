Protokolden "değnekli kurban pazarlığı"
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Protokolden "değnekli kurban pazarlığı"

Sivas Valisi Salih Ayhan ve Belediye Başkanı Hilmi Bilgin, kurban pazarında satıcı ve alıcıların pazarlığına aracılık ederek, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında tokalaşmayı değneğin ucundan tutarak yaptı.

29.07.2020 19:43 | Son Güncelleme: 29.07.2020 19:48

Sivas Valisi Salih Ayhan ve Belediye Başkanı Hilmi Bilgin, kurban pazarında satıcı ve alıcıların pazarlığına aracılık ederek, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında tokalaşmayı değneğin ucundan tutarak yaptı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Ayhan ve Bilgin kurban pazarını ziyaret ederek, kurbanlık satıcı ve alıcılara tek kullanımlık hijyen seti hediye etti.

Sivas Belediyesi tarafından kurulan kurban pazarında yapılan çalışmaları yerinde inceleyen Ayhan ve Bilgin, koronavirüs nedeniyle vatandaşlara sosyal mesafe, hijyen ve maske konusunda uyarıda bulundu.

Koronavirüs nedeniyle "el sıkışmalı pazarlığa" izin verilmeyen pazarda Vali Ayhan ve Başkan Bilgin, alıcı ve satıcılar arasındaki sıkı pazarlıklarda arabulucu oldu. Ayhan ve Bilgin, pazarlığı değneğin ucundan tutarak yaptı.

Sosyal mesafeli pazarlıkta alıcı ve satıcı anlaşamayınca arada kalan ücreti Bilgin ve Ayhan ödeyerek pazarlığı sonlandırdı.

Protokolden 'değnekli kurban pazarlığı'

Kaynak: AA

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