Protokolde 'teyze' krizi
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Protokolde 'teyze' krizi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Protokolde 'teyze' krizi Ödül vermek için sahneye çıkan Belediye Başkanının koltuğuna oturan yaşlı kadın güçlükle ikna edildi Aydın'ın düşman işgalinden kurtuluş günü etkinliklerini izlemeye gelen yaşlı bir kadın, ödül vermek üzere sahneye davet edilen Büyükşehir Belediye Başkanı'nın koltuğunu...

Protokolde 'teyze' krizi

Ödül vermek için sahneye çıkan Belediye Başkanının koltuğuna oturan yaşlı kadın güçlükle ikna edildi

AYDIN - Aydın'ın düşman işgalinden kurtuluş günü etkinliklerini izlemeye gelen yaşlı bir kadın, ödül vermek üzere sahneye davet edilen Büyükşehir Belediye Başkanı'nın koltuğunu boş bulunca hemen oturdu. 'Valiyi Paşa'yı dinlemeyen' yaşlı kadın, koruma ekiplerinin uzun süre dil dökmesinin ardından koltuktan kalktı.

Aydın'ın düşman işgalinden kurtuluşunun 99. Yıl dönümü Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen programla kutlandı. Atatürk Meydanı'nda düzenlenen etkinliği izlemek için Aydın Merkez Ambarcık Mahallesi'nden gelen 92 yaşındaki Ayşe Tülü, tören sırasında ödül vermek için Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu sahneye davet edilince boşalan makam koltuğuna oturdu. Makam koltuğunda oldukça rahat tavırları ile dikkat çeken yaşlı kadının makam koltuğunu boşaltması için koruma ekipleri yaşlı kadına dil döktü. Yaşlı kadının 'Ben burada oturacağım' demesi üzerine hemen protokole başka bir sandalye getirildi. Koltuğu yine boşaltmak istemeyen yaşlı kadın, uzun süre dil dökülmesinin ardından buradan ayırıldı. Gülümseten görüntülerin oluştuğu programda, Aydın Büyükşehir Belediye başkanı Özlem Çerçioğlu ödülleri takdim ettikten sonra boşalan koltuğuna oturabildi.

Protokolde 'teyze' krizi
Protokolde 'teyze' krizi
Protokolde 'teyze' krizi
Protokolde 'teyze' krizi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / İbrahim Kılınç

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