Protokol, Zeytin Dalı Turnuvası'nın İlk Maçını Yedek Kulübesinde İzledi

Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde Zeytin Dalı 2018 Kurumlar ve Mahallerarası Futbol Turnuvası start aldı. Başlama vuruşunu yapan Kaymakam Lokman Düzgün, jandarma komutanı ve emniyet müdürü, maçı yedek kulübesinde izledi.

Nurdağı'nda Kaymakamlığı tarafından gerçekleştirilen Zeytin Dalı Bahar Futbol turnuvasına ilçe merkezi ve kırsal mahallelerden oluşan 18 takım 4 ayrı grupta, şampiyonluk için yarışacak. İlçe Kaymakamı Lokman düzgün yeşil sahaya inerek iki takım arasında oynanan karşılaşmayı başlattı. Turnuvanın ilk maçı Yavuz Selim Mahallesi ve Dr Salman Gülsoy Ortaokulu takımları arasında oynandı. İlk müsabakanın rakibini 8-4'lük skor ile yenen Yavuz Selim Mahallesi oldu. Turnuvanın startının verildiği karşılaşmayı İlçe Kaymakamı Lokman Düzgün'ün yanı sıra İlçe Emniyet Müdürü Mahmut Astan, İlçe Jandarma Bölük Komutanı Yüzbaşı Vahit Sağdıç ve çok sayıda vatandaşlar katıldı.

Protokol yedek kulübesinden izledi

İlk maçın başlama vuruşunu yapan Kaymakam Düzgün, saha dışına çıktı. Düzgün, beraberindeki İlçe Jandarma Bölük Komutanı Sağdıç, İlçe Emniyet Müdürü Astan ile birlikte yedek oyuncuların beklediği Yedek Kulubesi'nde oturarak, müsabakayı izledi. Büyük heyecan yaşayan Sağdıç ve beraberindekiler zaman zaman her iki takımın oyuncularına taktik verdi.

Turnuvanın 3 Mayıs'ta tamamlanacağı açıklandı. - GAZİANTEP