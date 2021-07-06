Protokol Yolunda Peyzaj Düzenlemeleri Tamamlandı
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Protokol Yolunda Peyzaj Düzenlemeleri Tamamlandı

Protokol Yolunda Peyzaj Düzenlemeleri Tamamlandı
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Protokol Yolunda Peyzaj Düzenlemeleri TamamlandıÇankırı Belediyesi, Ankara Kastamonu yolu geçiş güzergahında bulunan tüm kavşak ve refüjlerde başlattığı düzenleme çalışmalarını tamamladı.

Protokol Yolunda Peyzaj Düzenlemeleri Tamamlandı

Çankırı Belediyesi, Ankara Kastamonu yolu geçiş güzergahında bulunan tüm kavşak ve refüjlerde başlattığı düzenleme çalışmalarını tamamladı. Uygulanan peyzaj tasarımlarında üretici kooperatiflerden alınan yerli bitkiler kullanıldı. Belediye Başkanı İsmail Hakkı Esen'in talimatı ile alanlarda Çankırı'nın iklim koşullarına uygun bitkiler tercih edildi.

Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, çevre ve kent estetiği çalışmaları kapsamında şehir içi geçiş güzergahında Eldivan, Terminal ve İstasyon Kavşaklarında gerçekleştirdiği çalışmaları Hastane Kavşağı düzenlemeleri ile tamamladı. Dolomit taş ile 25 farklı bitki çeşidinin kullanıldığı çalışmalarda her mevsim yeşil kalabilen bitkiler tercih edildi. Yeni tasarımlar ile buluşan kavşak ve refüjlerde otomatik sulama sistemi kurularak suyun ekonomik kullanımı ve bitkilerin düzenli sulanması sağlandı. Başkan Esen, Çankırı'nın ekolojisi de göz önünde bulundurularak değişen iklim koşulları karşısında görselliğini koruyabilen, hastalıklara karşı uzun ömürlü ve su tüketimi az olan bitkileri üretim yapan kooperatiflerden satın alarak yerli ve milli olan her şeye destek vermeye çalıştıklarını söyledi. Çalışmalar, vatandaşların da beğenisini topladı.

Habere ait diğer görseller: Haber tarihi: 2021-07-06 Son eklenen 10 haber: Başkan Esen'den Yangın Yerinde İnceleme Başkan Esen, Bakan Yardımcısı Fatih Metin ve Beraberindeki Heyeti AğırladıÇankırı Belediyesinden Haftanın ÖzetiBaşkan Esen Esnaf ile Kahvaltıda Buluştu Yenimahalle'de Yol Genişletme ve Dere Islah Çalışması Başladı Piknik Üniteleri YenilendiÇankırı'da Bulunan İki Cüzdan, Sahiplerine Ulaştırıldı Başkan Esen'den Bir Pandemi Desteği DahaÇankırı Belediyesinden Haftanın Özeti İlaçlama Ekiplerinin Vektör ile Mücadelesi Devam Ediyor

Kaynak: Habermetre

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