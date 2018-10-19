Protokol Üyeleri Öğrenci ve Velilerle Kitap Okudu

Samsun Milli Eğitim Müdürlüğünce yürütülen "Samsun İçin Okuma Vakti" projesi kapsamında Havza'da kitap okuma etkinliği gerçekleştirildi.

Havza Makbule Yusuf Ölçer Yatılı Bölge Ortaokulunda 363 öğrencinin katılımıyla gerçekleştirilen etkinlikte, Kaymakam Metin Yılmaz, İlçe Milli Eğitim Müdürü Uğur Sağlam, okul müdürleri, öğrenci velileri ve öğrenciler, birlikte yaklaşık 1 saat kitap okudu.

Kaymakam Yılmaz, çocuk yaşta okuma alışkanlığının kazanılmasının önemini vurgulayarak, "Velilerimizin öğrencilerimizin kitap okuma alışkanlığı edinmesinde önemli rolü var. Aramızda velileri görmek bizleri mutlu etti. Kitap okumanın çocuğun zihinsel, duygusal, sosyal ve dil gelişiminde önemli yeri var. Kitap okuma alışkanlığı öncelikle ailede kazanılmakta. Anne babanın kitap okuyarak çocuğa örnek olması gerekmektedir." dedi.

Kaymakam Yılmaz, daha sonra öğrenci ve velilerle sohbet etti.

Okul müdürü Hüseyin Yavuz da Yılmaz'a, okulda iki yıldır uygulanan "Kitaplarda Buluşuruz" projesi hakkında bilgi vererek, proje ile öğrenci ve velilere kitap okuma alışkanlığı kazandırmayı hedeflediklerini anlattı.