Protokol üyeleri gaziler ile kahvaltıda buluştu - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Protokol üyeleri gaziler ile kahvaltıda buluştu

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam
Protokol üyeleri gaziler ile kahvaltıda buluştu

Kilis'te protokol üyeleri, gaziler ile sabah kahvaltısında bir araya geldi.

Kilis'te protokol üyeleri, gaziler ile sabah kahvaltısında bir araya geldi.

Öğretmenevinde gerçekleştirilen kahvaltı törenine Kilis Valisi Recep Soytürk, Garnizon ve 1'inci Hudut Alay Komutan Vekili Piyade Albay Halil Sıddık Ayhan, Kilis Belediye Başkanı Servet Ramazan, Kilis Şehit ve Gaziler Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Murat Cumhur Muhtar, Kilis Sivil Şehit Gazi Aileleri Derneği Başkanı Veysel Evran, Kilis Kuva-yi Milliye Mücahitler Derneği Başkanı Reşit Yetimoğlu, daire amir ve müdürleri ile gaziler katıldı.

Protokol üyeleri, Gaziler günü nedeniyle düzenlenen etkinlikte Gaziler ile birlikte kahvaltı yaparak, sohbet etme imkanı buldular. - KİLİS

Protokol üyeleri gaziler ile kahvaltıda buluştu

Protokol üyeleri gaziler ile kahvaltıda buluştu

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Meral Akşener Adil Karaismailoğlu Temel Karamollaoğlu Muhammed Ali Fatih Erbakan
Magazin Bergen Gülşen Düm Tek Tek Acun Ilıcalı
Spor Arda Turan Stefan Kuntz Mustafa Denizli Kerem Aktürkoğlu Halil İbrahim Dervişoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Rüya Tabirleri Yemek Tarifleri Sultan Selim
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Protokol üyeleri gaziler ile kahvaltıda buluştu - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 19.09.2021 13:25:30. #1.17#