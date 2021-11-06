Protokol Üyeleri Aigai Antik Kenti'ni Gezdi

MANİSA (Habermetre) - Manisa Celal Bayar Üniversitesi, 30. kuruluş yıl dönümü etkinlikleri kapsamında Aigai Antik Kenti'nde özel bir program düzenledi. Aigai Kazı Evi'nde piyano ve ney dinletisiyle başlayıp, Aigai Antik Kent Gezisiyle devam eden programa Manisa Büyükşehir Belediyesi Başkan Danışmanı Azmi Açıkdil de katıldı.

Manisa Celal Bayar Üniversitesi, 30. kuruluş yıl dönümü etkinlikleri kapsamında Aigai Antik Kenti Gezisi ile piyano ve ney dinletisi düzenledi. Programa, Manisa Valisi Yaşar Karadeniz, Manisa İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Selçuk Yıldırım, Manisa Celal Bayar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Ataç, Yunusemre Belediye Başkanı Mehmet Çerçi, Yunusemre Kaymakamı Atilla Kantay, Manisa Büyükşehir Belediyesi Başkan Danışmanı Azmi Açıkdil, İl Kültür ve Turizm Müdürü İbrahim Sudak ve çok sayıda davetli katıldı. Aigai Kazı Evi'nde başlayan programda kısa bir konuşma yapan Manisa Celal Bayar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Ataç, 2004 yılından beri devam eden kazı çalışmalarına emek veren ve katkı sağlayan herkese teşekkür etti. Programda daha sonra, Doç. Dr. Nihat Ozan Köroğlu ve Öğretim Görevlisi Harun Baki tarafından ney ve müzik dinletisi gerçekleştirildi.

Kazı çalışmaları hakkında bilgi aldılar

Müzik dinletisinin ardından Aigai Kazı Başkanı Doç. Dr. Yusuf Sezgin eşliğinde Aigai Antik Kent Gezisi gerçekleştirildi. Antik yol, antik dükkanlar ve tiyatro alanında gezen heyet, Batı Anadolu'da kurulan 12 Aiol kentinden biri olan ve tarihi M. Ö. 8. yüzyıla kadar uzanan Aigai Antik Kenti hakkında Kazı Başkanı Doç. Dr. Yusuf Sezgin'den bilgi aldı.

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