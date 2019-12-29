Protokol tirit programında bir araya geldi
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Protokol tirit programında bir araya geldi

Kavak ilçesindeTürkiye Harp Malülü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Samsun Şubesi tarafından tirit programı düzenlendi.

29.12.2019 16:18 | Son Güncelleme: 29.12.2019 16:24
Protokol tirit programında bir araya geldi

ilçesindeTürkiye Harp Malülü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Şubesi tarafından tirit programı düzenlendi.

Yaşar Doğu Mahallesi'ndeki tirit evinde gerçekleştirilen programa, Samsun Valisi Osman Kaymak, Kavak doğumlu Valisi Yaşar Karadeniz, Kavak Kaymakamı İbrahim Engin Şenay, Belediye Başkanı İbrahim Sarıcaoğlu, Samsun İl Jandarma Komutanı Albay İbrahim Güven, İl Emniyet Müdürü Ömer Urhal, Kavak doğumlu Sivil Havacılık Genel Müdürü Bahri Kesici, Türkiye Harp Malülü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Samsun Şubesi Başkanı Necati Yılmaz katıldı.

Yılmaz, ilki gerçekleştirilen programı daha geniş katılımla her yıl düzenlenerek geleneksel hale getirmeye çalışacaklarını söyledi.

Kastamonu Valisi Karadeniz ve Samsun Valisi Kaymak, yemeğin düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür etti.

Kaynak: AA
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