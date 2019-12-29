Protokol tirit programında bir araya geldi
Kavak ilçesindeTürkiye Harp Malülü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Samsun Şubesi tarafından tirit programı düzenlendi.
Kavak ilçesindeTürkiye Harp Malülü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Samsun Şubesi tarafından tirit programı düzenlendi.
Yaşar Doğu Mahallesi'ndeki tirit evinde gerçekleştirilen programa, Samsun Valisi Osman Kaymak, Kavak doğumlu Kastamonu Valisi Yaşar Karadeniz, Kavak Kaymakamı İbrahim Engin Şenay, Belediye Başkanı İbrahim Sarıcaoğlu, Samsun İl Jandarma Komutanı Albay İbrahim Güven, İl Emniyet Müdürü Ömer Urhal, Kavak doğumlu Sivil Havacılık Genel Müdürü Bahri Kesici, Türkiye Harp Malülü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Samsun Şubesi Başkanı Necati Yılmaz katıldı.
Yılmaz, ilki gerçekleştirilen programı daha geniş katılımla her yıl düzenlenerek geleneksel hale getirmeye çalışacaklarını söyledi.
Kastamonu Valisi Karadeniz ve Samsun Valisi Kaymak, yemeğin düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür etti.