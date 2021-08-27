Protokol MHP'nin Aşure Hayrında Buluştu

Milliyetçi Hareket Partisi Yunusemre ve Şehzadeler İlçe Başkanlığı tarafından, 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda Muharrem ayı vesilesiyle aşure hayrı düzenlendi.

Milliyetçi Hareket Partisi Yunusemre ve Şehzadeler İlçe Başkanlığı tarafından, 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda Muharrem ayı vesilesiyle aşure hayrı düzenlendi. Birlik ve beraberlik mesajı verilen aşure hayrına Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün de katıldı.

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, Yiğitbaş Camii'nde kıldığı Cuma namazının ardından 15 Temmuz Demokrasi Meydanı güzergahında esnaf ziyareti yaptı. Esnafa hayırlı işler dileyen, vatandaşlarla sohbet eden Başkan Ergün, daha sonra 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda Milliyetçi Hareket Partisi Yunusemre ve Şehzadeler İlçe Başkanlığı tarafından düzenlenen aşure hayrına katıldı. Aşure hayrına Başkan Ergün'ün yanı sıra, MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay, AK Parti MKYK Üyesi ve Manisa Milletvekili Murat Baybatur, AK Parti Manisa Milletvekilleri Tamer Akkal ve İsmail Bilen, MHP MYK Üyesi Mehmet Ödevli, MHP İl Başkanı Ömer Baysal, Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik, Yunusemre Belediye Başkanı Mehmet Çerçi, Büyükşehir Belediye Meclisi MHP Grup Başkanvekili Mehmet Güzgülü, Manisa Ülkü Ocakları İl Başkanı Nazmi Akçay, MHP Şehzadeler İlçe Başkanı Şener Özten, MHP Yunusemre İlçe Başkanı Buğra Çelikkanat, Belediye Meclis Üyeleri, MHP ve AK Parti İl Yöneticileri, Büyükşehir Belediyesi Bürokratları, Manisa Pazarcılar Odası Başkanı Halim Şenerkatıldı. Aşure hayrı öncesi, eller semaya açılarak dualar okundu. Okunan duaların ardından vatandaşlara aşure ikramı yapıldı. Başkan Ergün, aşure hayrının Allah katında kabul olmasını dileyerek, MHP Şehzadeler İlçe Başkanı Şener Özten, MHP Yunusemre İlçe Başkanı Buğra Çelikkanat'a teşekkür etti.

Kaynak: Habermetre