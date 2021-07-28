Başlangıç Düzeyi BONGO Eğitimi Kursu Öğretmenlerimizin Başvurusuna Açıldı
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Başlangıç Düzeyi BONGO Eğitimi Kursu Öğretmenlerimizin Başvurusuna Açıldı

Başlangıç Düzeyi BONGO Eğitimi Kursu Öğretmenlerimizin Başvurusuna Açıldı
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Faaliyete BaşvuruÖğretmenlerimiz; mebbis. meb. gov. tr adresinden kişisel şifre ile giriş yaparak->hizmetiçi eğitim modülü-> kursiyer işlemleri -> faaliyet başvuru ->menülerinden gelen sorgu ekranından uzaktan eğitimleri listeleyerek ve faaliyet kodu ile sorgulama yaparak istedikleri...

Faaliyete Başvuru

Öğretmenlerimiz; mebbis. meb. gov. tr adresinden kişisel şifre ile giriş yaparak->hizmetiçi eğitim modülü-> kursiyer işlemleri -> faaliyet başvuru ->menülerinden gelen sorgu ekranından uzaktan eğitimleri listeleyerek ve faaliyet kodu ile sorgulama yaparak istedikleri eğitimlere başvuru yapabilirler.

Başlangıç Düzeyi BONGO Eğitimi Kursu Öğretmenlerimizin Başvurusuna Açıldı

Kaynak: Habermetre

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