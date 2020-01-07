Protokol krizi protestosu belediye meclis toplantısını erteletti

07.01.2020 17:06 | Son Güncelleme: 07.01.2020 17:06

AYDIN'ın İncirliova ilçesinde, geçen 5 Ocak'ta yapılan 34'üncü Deve Güreşi Festivali'nde AK Parti Aydın Milletvekili Metin Yavuz ve beraberindekilere protokolde yer ayrılmadığı gerekçesiyle yaşanan kriz, bugünkü belediye meclisi toplantısına yansıdı. Cumhur İttifakı'nın 5 AK Parti ve 8 MHP'li olmak üzere toplam 13 belediye meclis üyesi, İYİ Parti'li İncirliova Belediye Başkanı Aytekin Kaya'yı özür dilemeye davet edip, protesto ederek toplantıya katılmadı. Çoğunluk sağlanamadığı için toplantı yarına ertelendi.

İncirliova Belediyesi'nce geçen 5 Ocak'ta 34'üncü İncirliova Deve Güreşi Festivali düzenlendi. Güreşler başlamadan alana ilk, Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı CHP'li Özlem Çerçioğlu ve beraberindeki partisinin bazı ilçe belediye başkanları gelip, halkı selamladı ve protokoldeki yerlerini aldı. Bir süre sonra da AK Parti Aydın Milletvekili Metin Yavuz ve beraberindekiler alana geldi. Onlar da halkı selamladı. Ardından protokolün bulunduğu bölüme geçti. Ancak Aydın ve beraberindekiler burada kendileri için yer ayrılmadığı gerekçesiyle, etraftan getirttikleri sandalyelerde bir süre oturduktan sonra, güreşlerin yapıldığı alandan ayrıldı. Yaşanan bu protokol krizinin yankıları bugün de sürdü. İncirliova Belediyesi'nin bugün yapılan olağan meclis toplantısına Cumhur İttifakı'nın 5 AK Parti ve 8 MHP'li olmak üzere toplam 13 belediye meclisi üyesi katılmayıp, İYİ Parti'li İncirliova Belediye Başkanı Aytekin Kaya'yı özür dilemeye davet etti. Çoğunluğun sağlanamadığı belediye meclisi toplantısı yarına ertelendi.

Kaynak: DHA