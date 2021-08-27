Protokol, köylülerle incir hasadına katıldı
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Protokol, köylülerle incir hasadına katıldı

Protokol, köylülerle incir hasadına katıldı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

Dünyanın en kaliteli incirinin üretildiği Aydın'da incir hasadı başladı.

Dünyanın en kaliteli incirinin üretildiği Aydın'da incir hasadı başladı. Kuraklık dolaysıyla bu yıl üründe rekolte kaybı yaşanırken Efeler Kaymakamı Cemal Şahin, incir üreticisine manevi destek vermek amacıyla bugün mesaisine incir bahçesinde başladı. Köylülerle birlikte incir hasadı yapan Kaymakam Şahin, her zaman üretenin yanında oldukları mesajını verdi.

Aydın'ın milli meyvesi ve anne sütünden sonra en faydalı gıdalar arasında yer alan incir için ana vatanı Aydın'da hasat sezonu başladı. Aydın'ın dağ köylerinde daha yoğun üretilen incir hasadına katılan köylülerle birlikte bahçeye giden Efeler kaymakamı Cemal Şahin Aydın Efeler Ziraat Odası Başkanı Mehmet Kendirlioğlu, Efeler İlçe Tarım Müdürü Mehmet Esen ve ziraat mühendisleri ile birlikte incir hasadına katıldı.

Sabah mesaisine Efeler İlçesi'ne bağlı kırsal Gözpınarı Köyü'nde başlayan Kaymakam Cemal Şahin, Köy Muhtarı Ünal Günay ve çiftçilerden incirin durumu ile ilgili bilgi alıp yaklaşık 650 metre yüksekliğindeki dağlarda incir hasadına katıldı. Şenlik havasında geçen incir hasadına protokol üyeleri ile birlikte köylüler de katıldı.

Köylülerin en büyük sıkıntısı domuzlar ve kuraklık

Kuraklık nedeniyle bu yıl incirde ciddi bir rekolte kaybının olduğunu belirten Aydın Efeler Ziraat Odası Başkanı Mehmet Kendirlioğlu, yaşanan rekolte sıkıntısının artan fiyatlarla telefi edilmesinin beklendiğini kaydetti. Kuraığa çare olmadığını ancak her geçen gün artan domuz popülasyonunun önlenebileceğini kaydeden üreticilerden Cemal Ökten ise yüksek kesimlerdeki arazilerde durumun iyi olduğunu ancak domuz zararlısına karşı önlem alınması gerektiğini söyledi. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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