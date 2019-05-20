Protokol İftarda Şehit Aileleri ve Gazilerle Bir Araya Geldi

Samsun Bafra Ziraat Odası tarafından şehit aileleri ve gaziler için iftar verildi.

Bafra Öğretmenevinde verilen iftar öncesinde Kaymakam Ahmet Adanur ve Belediye Başkanı Hamit Kılıç, yemeğe katılan davetlilerin masalarını dolaşarak onlarla sohbet etti. Verilen iftar sonrası konuşan AK Parti Samsun Milletvekili Orhan Kırcalı, "Dünyada pek çok şeyi çalışarak elde edebilirsiniz. Makamları, mevkileri çalışarak kazanarak belli bir yere gelebilirsiniz. Ama iki yüce makam vardır ki bunları çalışarak elde edemezsin. O size nasipse o yüce makamlara ulaşabilirsiniz. Bunun birincisi şehitlik makamı, diğeri de gazilik. Bugün çoluk çocuğumuzun yanına gidiyorsak, yarın iş yerlerimizi açabiliyorsak işte bu şehitlerimiz, gazilerimiz sayesindedir" dedi.

Kaymakam Ahmet Adanur ise, "Sizlerle bir arada olmaktan çok mutlu oldum. Şehitlik, gazilik üzerine söylenecek milyonlarca söz, milyonlarca cümle vardır. Ama hiç birisi onu gerçek manada yaşayanların hislerine, düşlerine tercüman olabilir. Belki onu yaşayanlar bile cümlelere, kelimelere dökmek istediklerinde gerçekten kendi içlerinde ki hislerini dökemediklerini düşünebilirler. Böyle bir milletin fertleriyiz ki bu ulvi makamlara atfettiği önemi gerçekten kelimelere sığdırmak, kelimelere dökmek oldukça güç. Bütün şehitlerimizi saygıyla rahmetle anıyoruz. Bütün gazilerimizi saygıyla, ölenleri rahmetle anıyoruz. Memleketimiz bir çok noktada içeride, sınır ötesinde büyük bir mücadele veriyor. Bu günlerde gün aşırısı şehitlerimiz oluyor. Sizlerin yaşadığı acıyı, hissiyatı Türkiye'de farklı illerde, farklı şehirlerde farklı aileler yaşıyor. Sizlerin ve onların yaşadıkları sadece kendi acıları kendi hisleri değil. Aynı zamanda tüm bu devletin acısı. Bu devletin hissiyatı. Bu mücadele hiç bir zaman bitmeyecek. Bu coğrafyada yaşadığımız sürece her daim bir mücadelenin içinde olacağız ve o mücadele ile ayakta kalabileceğiz" şeklinde konuştu.

İftar programına İlçe Emniyet Müdürü Süleyman Gökay Gökdoğan, İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Serdar Erbaş, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Ali Katipoğlu, siyasi parti temsilcileri, sivil toplum örgütleri ve muhtarlar katıldı. - SAMSUN

Kaynak: İHA