Protokol bayramlaşmasına veda mesajları damga vurdu
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Protokol bayramlaşmasına veda mesajları damga vurdu

Protokol bayramlaşmasına veda mesajları damga vurdu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde Kurban Bayramı nedeniyle geleneksel protokol resmi bayramlaşma töreni düzenlendi.

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde Kurban Bayramı nedeniyle geleneksel protokol resmi bayramlaşma töreni düzenlendi.

Bandırma'da İlçe Kaymakamlığının düzenlediği bayramlaşma töreninde İlçe Kaymakamı Günhan Yazar ve Garnizon Komutanı Tuğgeneral Oğuz Okuyucu Ağustos ayı içinde tayinlerinin çıkabileceğini ifade ederek Bandırmalılara veda ettiler.

Belediyeye ait bir kafede gerçekleşen protokol bayramlaşmasına İlçe Kaymakamı Günhan Yazar, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Oğuz Okuyucu, Belediye Başkanı Tolga Tosun, Üniversite Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Alpaslan Serel, Emniyet Müdürü Soner Duran, İlçe Jandarma Komutanı Bnb. Mahir Mavi, Kent Konseyi Başkanı Serdar Polat, Siyasi partilerin ilçe başkanları, Muhtarlar ve STK temsilcileri katıldılar

Kaymakam Yazar uyardı

Bandırma'daki pandemi vakalarında azalış olsa da tedbirlerin elden bırakılmamasını isteyen İlçe Kaymakamı Günhan Yazar "Uzun zamandan bu yana vaka sayıları tek haneli rakamlarda kalıyordu. Ancak bugün ilk kez tekrar çift haneli rakamları Bandırma'da gördük. Balıkesir aşılamada mavi kategoride olsa da aşılamada daha iyi noktalara gelmeliyiz. Tüm vatandaşlarımı aşı olmaya davet ediyorum. Ağustos ayı tayinlerin olacağı aydır. Benimde Bandırma'dan tayinim çıkabilir. 5 yıldan bu yana hep beraber görev yaptık. Bir daha ki bayramda görüşemezsek hepiniz hakkınızı helal edin. Bandırma'da güzel görevler yaptık. Burada olmaktan da onur duydum" dedi.

Garnizon Komutanı Tuğgeneral Oğuz Okuyucu da " Bende Ağustos ayı içinde tayinim dolayısıyla Bandırma'dan ayrılabilirim. Bandırmalılar her zaman askerini bağrına basmıştır. Bandırma'da görev yapmaktan her zaman gurur duydum" dedi.

Kısa bir konuşma yapan Belediye Başkanı Tolga Tosun ise, 18 aydan bu yana Belediye olarak pandemi ile mücadele ettiklerini belirterek "Normalleşmeye geçsek de vatandaşlarımız maske, mesafe ve temizliğe dikkat etmelidirler. Özellikle bu hastalıktan kurtulmanın tek yolu aşı olmaktır. Herkesi aşı olmaya çağırıyorum" diye konuştu. - BALIKESİR

Protokol bayramlaşmasına veda mesajları damga vurdu
Protokol bayramlaşmasına veda mesajları damga vurdu
Protokol bayramlaşmasına veda mesajları damga vurdu
Protokol bayramlaşmasına veda mesajları damga vurdu
Protokol bayramlaşmasına veda mesajları damga vurdu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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