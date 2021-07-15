Protokol 15 Temmuz şehit aileleri ve gazilerle bir araya geldi
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Protokol 15 Temmuz şehit aileleri ve gazilerle bir araya geldi

Protokol 15 Temmuz şehit aileleri ve gazilerle bir araya geldi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü anma programları kapsamında Vali Okay Memiş, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Semih Okyar, 9'uncu Kolordu Komutanlık Kurmay Başkanı Albay Alptan Ulutaş, 15 Temmuz şehit aileleri ve gazilerle bir araya geldi.

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü anma programları kapsamında Vali Okay Memiş, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Semih Okyar, 9'uncu Kolordu Komutanlık Kurmay Başkanı Albay Alptan Ulutaş, 15 Temmuz şehit aileleri ve gazilerle bir araya geldi.

Günün anlam ve önemine binaen bir konuşma yapan Vali Okay Memiş, "Allah'a şükürler olsun ki 15 Temmuz da Yüce Türk Milleti bu menfur kalkışmayı boşa çıkararak, hain emeller peşinde koşanların kötü niyetlerini gözünü dahi kırpmadan, canını ortaya koyarak bertaraf etmiştir. Demokrasi ve Milli Birlik Günümüzün vatanımıza olan sevgi ve duyarlılığımızın daha da artmasına vesile olmasını Yüce Allah'tan temenni ediyorum. Tüm şehitlerimize Allah'tan rahmet, gazilerimize aileleri ile birlikte mutlu ve huzurlu bir yaşam diliyorum" dedi.

Program sonunda tüm şehitlerimiz için Kur'an-ı Kerim tilaveti ve ardından dualar edildi. - ERZURUM

Protokol 15 Temmuz şehit aileleri ve gazilerle bir araya geldi
Protokol 15 Temmuz şehit aileleri ve gazilerle bir araya geldi
Protokol 15 Temmuz şehit aileleri ve gazilerle bir araya geldi
Protokol 15 Temmuz şehit aileleri ve gazilerle bir araya geldi
Protokol 15 Temmuz şehit aileleri ve gazilerle bir araya geldi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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