Protez bacakla 4 bin metreden paraşütle atladı

13.10.2019 17:02

Batman'ın Hasankeyf ilçesindeki gezi sırasında geçirdiği kaza sonucu sol bacağını kaybeden ve protez bacakla hayata tutunan 22 yaşındaki Mardinli hemşire Hatice Tunç, Efes Havacılık Eğitim Merkezi'nde paraşütle atlayarak hayalini gerçekleştirdi.

Diyarbakır'da hemşirelik yapan Tunç, 2017 yılında geçirdiği kaza sonrası sol bacağını kaybetmesine rağmen yaşama sevincini yitirmedi. Protez bacakla hemşireliğe devam eden Tunç, yaşadığı tüm zorlukların üstesinden gelerek hayata sımsıkı sarıldı.

En büyük hayali paraşütle atlamak olan genç hemşireyi sosyal medyadan fark eden Türk Hava Kurumu (THK) yetkilileri bunu gerçekleştirmek için kolları sıvadı.

Tunç'la iletişime geçen yetkililer genç kızı, İzmir'e getirdi.

Efes Havacılık Eğitim Merkezi'nde yapılan bilgilendirmenin ardından Hatice Tunç, uçağa bindi. Türk bayrağıyla birlikte 4 bin metreden tandem atlayışı gerçekleştiren genç kız, Türkiye'de ilk kez protez bacakla paraşütle atlama imkanı buldu.

"ayalimi gerçekleştirdiğim için çok mutluyum"

Hatice Tunç, gazetecilere yaptığı açıklamada, hiçbir zaman pes etmeyi düşünmediğini ifade ederek, böylesine bir atlayışı gerçekleştirdiği için çok sevinçli olduğunu anlattı.

Etkinlikte emeği geçenlere teşekkür eden Tunç, şunları kaydetti:

"Bacağım protez olarak hayatıma devam ediyorum ama bu hayatıma engel teşkil etmedi. Hatta eski halime göre daha hareketliyim. Hayallerimi ertelemedim. Mesleğime devam ettim. Hayalini kurduğum bir şey vardı bisiklet sürmek. Başta cesaret edemedim ama denedikten sonra yapabildiğimi gördüm. Sonra kayak yaptım. Birçok etkinlik yaptım. Bunların hepsi benim için başarıdır. Uzun süredir uçuş hayali kuruyordum. Türk Hava Kurumu bana ulaştı ve bu benim için çılgınlıktı. İnanılmaz heyecanlıyım ve bu hayalimi gerçekleştirdiğim için çok mutluyum. THK'ye bu hayalimi gerçekleştirdiği için çok teşekkür ediyorum. Bunun diğer engelli arkadaşlarıma örnek olmasını istiyorum."

Tunç, söz konusu atlayışı Barış Pınarı Harekatı'na katılan askerlere hediye ettiğini de sözlerine ekledi.

Tunç'a eşlik eden tandem pilotu Mustafa Ağcahan ise genç hemşirenin çok cesur olduğunu ifade ederek, son derece keyifli bir atlayış gerçekleştirdiklerini dile getirdi.

Kaynak: AA