Protez bacağından uyuşturucu çıktı
MUŞ'ta, engelli bir şüphelinin protez bacağı içinde 47,10 gram metamfetamin ele geçirildi.
28.08.2020 17:19 | Son Güncelleme: 28.08.2020 17:22
MUŞ'ta, engelli bir şüphelinin protez bacağı içinde 47,10 gram metamfetamin ele geçirildi.
- Muş
Muş İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, engelli bir kişinin protez bacağı içine uyuşturucu sakladığı ihbarı üzerine harekete geçti. Adı açıklanmayan şüpheli gözaltına alındı. Yapılan aramada protez bacağa gizlenmiş 47,10 gram metamfetamin bulundu. Şüpheli, sevk edildiği adliyede tutuklandı.
- Muş
Kaynak: DHA