Protestolu Senetlerin Ortala Tutarı Yüzde 17.4 Yükseldi

– Yılın ilk çeyreğinde protesto edilen senet sayısı yüzde 9.0 azalırken, protestolu senetlerin toplam tutarı yüzde 6.0 arttı. Böylece, ortalama senet yaprağı tutarı yüzde 17.4 artışla geçen yılın aynı dönemindeki 13 bin 335 liradan, 15 bin 658 liraya yükseldi.

Türkiye Bankalar Birliği Risk Merkezi'nin paylaştığı verilere göre 2018 yılının ilk dört ayında, protesto edilen toplam 281 bin adet senedin parasal tutarı 4.4 milyar lira oldu.

Geçen yılın aynı döneminde toplam değeri 4.1 milyar lira olan 307 bin adet senet protesto edilmişti. - İstanbul