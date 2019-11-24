Protestoların dinmediği Hong Kong'da halk yerel seçim için sandık başında - HONG
Çin'in Hong Kong Özel İdari Bölgesi'nde halk, hazirandan bu yana süren Çin ve hükümet karşıtı protestoların gölgesinde mahalli idare seçimi için sandık başına gitti.
24.11.2019 10:09 | Son Güncelleme: 24.11.2019 10:12
Çin'in Hong Kong Özel İdari Bölgesi'nde halk, hazirandan bu yana süren Çin ve hükümet karşıtı protestoların gölgesinde mahalli idare seçimi için sandık başına gitti.
Kaynak: AA
Haber Videosu: Protestoların dinmediği Hong Kong'da halk yerel seçim için sandık başında - HONG