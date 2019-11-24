Protestoların dinmediği Hong Kong'da halk yerel seçim için sandık başında - HONG
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Protestoların dinmediği Hong Kong'da halk yerel seçim için sandık başında - HONG

Çin'in Hong Kong Özel İdari Bölgesi'nde halk, hazirandan bu yana süren Çin ve hükümet karşıtı protestoların gölgesinde mahalli idare seçimi için sandık başına gitti.

24.11.2019 10:09 | Son Güncelleme: 24.11.2019 10:12

Çin'in Özel İdari Bölgesi'nde halk, hazirandan bu yana süren Çin ve karşıtı protestoların gölgesinde mahalli idare seçimi için sandık başına gitti.

Kaynak: AA

Haber Videosu: Protestoların dinmediği Hong Kong'da halk yerel seçim için sandık başında - HONG
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