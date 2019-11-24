Protestoların dinmediği Hong Kong'da halk yerel seçim için sandık başında

24.11.2019 09:18 | Son Güncelleme: 24.11.2019 09:18

HONG Çin'in Hong Kong Özel İdari Bölgesi'nde halk, hazirandan bu yana süren Çin ve hükümet karşıtı protestoların gölgesinde mahalli idare seçimi için sandık başına gitti.

Şüphelilerin Çin'e iade yasa tasarısına karşı haziranda başlayan hükümet ve Çin karşıtı protestoların giderek şiddetlendiği 7 milyon 400 bin nüfuslu kentte halk, yerel saatle 07.30'dan itibaren 18 seçim bölgesinde 452 belediye meclisi üyesini belirlemek üzere oy kullanmaya başladı.

Bu seçim için bu yıl 4 milyon 130 bin seçmenin kayıt yaptırdığı otonom bölgede halkın sandığa yoğun ilgisi dikkati çekiyor.

Hükümet ve milletvekillerinin Pekin merkezi yönetiminin belirlediği adaylar üzerinden seçildiği Hong Kong'da tek "tam demokratik" sandık pratiği özelliği taşıyan yerel seçimin ilk 4 saatinde, 1 milyondan fazla seçmen oy kullandı.

2015'teki seçimin ilk 4 saatindeki katılım oranını yaklaşık üçe katladı

Yerel saatle 22.30'a kadar oy kullanılabilecek seçime katılım, ilk 4 saatte 340 bin kişinin oy kullandığı bir önceki yerel seçime oranla yaklaşık üç kat oldu.

Sabahın erken saatlerinden itibaren kent genelindeki 600 oy kullanma merkezine akın eden Hong Konglular, seçim salonları önünde uzun kuyruklar oluşturdu.

Kentin kuzey yakasında bulunan Kawloon Park'taki seçim noktasında oyunu kullandıktan sonra AA muhabirine konuşan seçmen Kevin Tsue, "Bu seçim, eğer adil olursa, Hong Kong'da bazı şeylerin değişmesine vesile olur. Tabii adil olmazsa da protestolar sürer ve başka bir yöne savruluruz." şeklinde konuştu.

Soyadının Chao olduğunu söyleyen bir seçmen ise sandığa giderek demokratik hakkını kullandığını söyledi.

Demokrasi ve özgürlük taleplerinin hükümet tarafından yerine getirilmesi noktasında "ümitsiz" olduğunu dile getiren Chao, "Özgürlüklerimizin garanti altında olmasını istiyoruz ancak mevcut Hong Kong hükümeti bu konuda hiçbir şey yapmıyor ve Pekin, demokrasi ve özgürlüğümüzü elimizden alıyor. Özgür Hong Kong için protestoları sürdüreceğiz." ifadesini kullandı.

Genel seçimde halk sandığa gidemiyor

Milletvekilleri, kabine üyeleri ve hükümet liderinin 1200 kişilik komite tarafından Pekin yönetiminin belirlediği adaylar üzerinden seçildiği kentte, demokrasi savunucuları, bu tek "tam demokratik" sandık pratiğine Pekin'in bölgedeki baskınlığını kırmak adına büyük önem veriyor.

Yerel seçime katılan 1104 adaydan ipi önde göğüsleyenler, temsil ettikleri bölgelerde yaşayan vatandaşlar adına 1200 kişilik komiteye girerek, hükümeti belirlemek üzere oy verme hakkına da sahip olacak.

Hong Kong'un statüsü

Hong Kong, 1898'de imzalanan "kira sözleşmesi" ile uzun yıllar İngiltere hakimiyetinde kaldıktan sonra 1997'de Çin'e devredilmişti.

İmzalanan ortak deklarasyon çerçevesinde Hong Kong'a 2047'ye kadar basın, ifade, toplanma, inanç ve serbest akademik çalışma gibi özgürlükleri ile bağımsız idari ve hukuki yapısını koruma hakkı tanınmıştı.

Hong Kong, Çin'e bağlı olmasına rağmen kendine ait para birimi, dil, hukuk sistemi ve kimlik kullanıyor. Özerk yapılı bölgenin sadece savunma ve dış politika gibi konularda Pekin'e bağlı olduğu bu yönetim modeli, "bir ülke, iki sistem" olarak adlandırılıyor.

Demokrasi savunucuları, başta Hong Kong'da adayların Pekin yönetimi tarafından belirlendiği seçim modeli olmak üzere bölgedeki mevcut Çin kaynaklı pratiklerin söz konusu modele aykırı olduğu görüşünü savunuyor.

Kaynak: AA